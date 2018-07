Chia tay người yêu vì giữ trinh tiết, bỗng gặp trai lạ rồi có thai

Chuyện những nữ sinh trót lỡ mang thai, vác bụng bầu đến giảng đường đại học không còn là câu chuyện mới mẻ. Thế nhưng, điều đáng nói, cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây lại chỉ gặp người chồng tương lai của mình một lần duy nhất. Sau “tình một đêm”, cô gái phát hiện mình có thai và hiện họ sắp làm đám cưới. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức nhân vật chính trong câu chuyện không khỏi hoang mang.

Mới đây, trên một fanpage lớn có đăng tải câu chuyện của nữ sinh giấu tên kể về hành trình làm vợ, làm mẹ của mình. Theo như lời kể, cô gái đang là sinh viên năm thứ 4. Cô ấp ủ bao nhiêu dự định và ước mơ cho bản thân mình thì bất ngờ phải lên xe hoa về nhà chồng. Nguyên nhân cũng chỉ vì một phút không kiềm chế nổi đã dẫn đến tình một đêm.

Câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình



Trước đó, vào đầu năm thứ 3 đại học, cô gái được một anh chàng tán tỉnh và nhận lời yêu. Yêu nhau chừng 3 tháng bạn trai đòi hỏi chuyện ấy, làm đủ cách dụ dỗ cô gái vào nhà nghỉ nhưng không thành. Sau chuyện này, chàng trai nói lời chia tay vì cho rằng cô gái không tin tưởng mình. Buồn vì mối tình đầu chẳng đi đến đâu, lại được nhóm bạn rủ nên lần đó cô gái say tới bến. Bữa nhậu hôm đó có 6 nữ và 2 nam. Trong đó có một chàng trai lạ mặt hiện đang học đại học ở Hải Phòng là bạn của một bạn trai trong nhóm.

“Đến khi ra về do bạn nam kia say quá nên không lái xe được. (bạn ý ngủ nhờ nhà 1 bạn nam nhưng mà gọi mãi bạn kia không nghe máy). Không còn cách nào khác, vì phòng em ở gần đó nên em bảo bạn ý cứ để xe rồi qua phòng em ngủ tạm mai lấy sau. Đó là cách tối ưu nhất lúc đó rồi nên mọi người đồng ý ra về. Bạn nam thì đi không vững nên em phải dìu về tận phòng mỏi rã rời luôn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Em do uống nhiều và bạn kia lúc đó thực sự rất đẹp trai nên em không kiềm chế được hành vi của mình”, cô gái viết.

Sau lần đó, chàng trai về Hải Phòng và họ không hề gặp mặt hay nói chuyện lần nào với nhau. Hơn 1 tháng sau, cô gái thấy cơ thể mình khang khác và phát hiện ra đã có thai. Không biết phải làm gì, hoang mang và sốc bởi sự thực về cái thai, cô gái chần chừ mãi mới xin số điện thoại và facebook liên hệ của chàng trai trẻ.

“Em không dám gọi, chỉ tìm Facebook rồi sau bao lần soạn tin, rồi xóa, rồi lại soạn thì em cũng đã ấn nút gửi. Đến tối hôm đó bạn ý gọi lại cho em và nói chuyện. Cả 2 đứa đều ngại ngùng nên câu chuyện mãi không bắt đầu được. Cuối tuần đó bạn ý ra Hà Nội và đến chỗ em. Bạn ý bảo em quyết định là ở em, vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của em. Nếu em đồng ý giữ đứa bé thì 2 đứa sẽ về nói chuyện với bố mẹ và cưới. Còn nếu em muốn bỏ đứa bé thì bạn ấy sẽ lo chi phí và đưa em đi. Bạn ấy còn nói do bạn ấy còn đi học nên hiện tại chưa thể lo cho em một cuộc sống như ý được. Nếu em chấp nhận được thì 2 đứa sẽ làm đám cưới”.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng, cả 2 về ra mắt gia đình 2 bên rồi hẹn ngày ăn hỏi. Trong khoảng thời gian đó, cặp đôi cũng tích cực tìm hiểu nhau hơn để khi về chung sống một nhà khỏi bỡ ngỡ. Dù cảm nhận chàng trai kia là người tốt bụng, thế nhưng cô gái hết sức hoang mang không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào. Không biết người mình sắp lấy có phải người chồng, người cha tốt hay không. Nhưng trên hết, cô gái không muốn con mình phải khổ bởi con cần có một gia đình. “Sang tháng tới thì em sẽ chính thức trở thành cô dâu với một người mà em mới gặp vài lần. Nhiều lúc nghĩ mà em không biết nên vui hay nên buồn nữa”.

Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, tâm sự của cô gái giấu tên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 28 nghìn like cùng với đó là hơn 1 nghìn lượt chia sẻ. Đa phần các ý kiến đều cho rằng chuyện tình chóng vánh này thực sự khiến nhiều người choáng váng nhưng cũng chúc mừng cô gái vì đã có quyết định sáng suốt khi giữ lại cái thai trong bụng mình.

Thành viên có nick Phạm Thư dí dỏm: “Bạn này hay thật, từ chối quan hệ với anh người yêu cũ để phút cuối lại dại dột lên giường với chàng đẹp trai sau lần đầu gặp mặt. May là gặp phải người tốt chứ không thì hối hận cả đời”.

Thành viên có nick Cá Rô Đực bày tỏ: “Đúng là cái duyên cái số, nhiều người yêu nhau 7, 8 năm vẫn chẳng thể chung 1 nhà, thế mà chỉ gặp nhau có 1 lần lại nên duyên vợ chồng. Phụ nữ có kén chọn thì hôn nhân cũng như canh bạc, thông minh xinh đẹp chẳng bằng may mắn. Biết đâu bạn lại có một canh bạc hạnh phúc”.

Bên cạnh đó, một vài ý kiến cũng cho rằng cô gái thực sự liều lĩnh khi quyết định cưới một người đàn ông mình chẳng hề quen biết. Thế nhưng phản pháo lại quan điểm này, thành viên Hồng Lộc cho rằng: “Quan trọng là đứa bé nó không có tội, dù thế nào thì cũng vì con, ít nhất đến thời điểm này chị đã có quyết định đúng, còn tương lai ra sao chẳng ai nói trước được. Nhiều bạn em cũng làm mẹ từ khi ngồi ở giảng đường nhưng họ vẫn sống rất vui vẻ hạnh phúc đấy thôi. Đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến em bé nhé chị”.

Đồng tình với quan điểm này, thành viên Huy Vu cho rằng: “Dù chưa biết sau này thế nào nhưng xem ra bạn nam kia và bố mẹ bạn ấy là người đàng hoàng. Riêng chồng sắp cưới của bạn dám làm, dám chịu, có trách nhiệm và nghiêm túc. Dù cuộc sống phía trước còn khó khăn vì các bạn còn đi học nhưng cố gắng tốt nghiệp, đi làm rồi lo cho con, sẽ ổn cả thôi”.

Hiện, câu chuyện tình một đêm rồi bỗng chốc trở thành cô dâu vẫn gây xôn xao mạng xã hội. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự đồng cảm, an ủi cũng được gửi tới bà mẹ trẻ. Hy vọng rằng, dù kết hôn chóng vánh nhưng cô gái giấu tên trong câu chuyện sẽ có hạnh phúc ấm áp bên gia đình nhỏ.