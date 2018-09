Chỉ cần làm cách này mỗi ngày, nếp nhăn giảm rõ rệt

Chăm sóc da tốt

Nếu bạn thực sự muốn giữ cho làn da trẻ trung, hãy bắt đầu với các yếu tố cần thiết sau: tránh ánh mặt trời, thoa kem chống nắng phổ rộng, mặc quần áo chống nắng, dùng kem dưỡng ẩm, và không hút thuốc. Nằm ngửa khi ngủ

Khi bạn ngủ ở tư thế nằm nghiêng hay nằm sấp vào ban đêm sẽ tạo nên những nếp hằn trên bề mặt da, thậm chí không mờ khi bạn thức dậy. Nằm úp mặt xuống gối còn khiến mặt bạn có thể dúm lại, lông mày cũng nhăn nheo. Ăn thêm cá hồi

Cá hồi, cùng với các loài cá nước lạnh khác, là một nguồn protein và axit béo omega-3 tuyệt vời, giúp nuôi dưỡng làn da, giữ cho da tươi sáng, trẻ trung, và tất nhiên sẽ giúp giảm thiểu nếp nhăn. Đừng nheo mắt

Bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt bạn tạo ra nếp nhăn, chẳng hạn như hành động nheo mắt, có thể khiến tạo rãnh bên dưới bề mặt da, và cuối cùng những rãnh này trở thành nếp nhăn. Hãy đeo kính đọc sách nếu cần. Khi ra nắng hãy đeo kính mát để bảo vệ mắt và vùng da quanh mắt khỏi ánh nắng mặt trời và giúp cho bạn không bị nheo mắt. Axit alpha-Hydroxy (AHA)

Các axit tự nhiên này có tác dụng loại bỏ lớp tế bào da chết hàng đầu, giúp giảm tình trạng lỗ chân lông to và nếp nhăn, đặc biệt là quanh mắt. Các dạng AHA mạnh có thể giúp tăng cường sản xuất collagen trong da. Tuy nhiên, sử dụng các sản phẩm chứa AHA có thể làm cho da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời, vì vậy hãy thoa kem chống nắng mỗi ngày. Không rửa mặt quá nhiều

Rửa mặt làm mất độ ẩm và chất dầu tự nhiên bảo vệ chống lại các nếp nhăn. Chỉ rửa mặt hai lần, sáng và tối, mỗi ngày, nên dùng sữa hoặc gel rửa mặt có thành phần dưỡng ẩm. Bổ sung vitamin C

Vitamin C giúp bảo vệ da chống lại các tổn thương từ tia UVA và UVB. Các nghiên cứu cũng cho thấy các loại kem dưỡng có vitamin C có thể giúp bổ sung collagen cho da, và làm giảm nếp nhăn. Chăm sóc da với đậu nành

Đậu nành được áp dụng cho da hoặc được dùng như một chất bổ sung có thể giúp bảo vệ chống lại hoặc thậm chí chữa lành một số tổn thương do ánh nắng mặt trời. Nó có thể giúp cải thiện cấu trúc và độ săn chắc của làn da, giúp làm mờ nếp nhăn. Thay cà phê bằng ca cao

Nghiên cứu cho thấy rằng cacao có hàm lượng cao hai chất chống oxy hóa (epicatechin và catechin) bảo vệ da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, cải thiện lưu lượng máu đến các tế bào da, giữ độ ẩm và làm cho da trông mượt mà hơn.

