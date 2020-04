Chế độ ăn uống người bị bệnh sởi nhất định phải biết

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị và hồi phục của người mắc bệnh nói chung và người bị bệnh sởi nói riềng. Ảnh: hapacol. Do đó, chế độ ăn uống của người bị bệnh sởi cần đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm: bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Ảnh: baophapluat.Người bị sởi nên ăn đa dạng các loại thực phẩm mỗi ngày, trung bình từ 15 – 20 loại thực phẩm/ngày. Ảnh: onecmscdn. Bên cạnh đó, người bị sởi nên bổ sung các thực phẩm giàu kẽm. Ảnh: tgdd. Kẽm là khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, làm lành các vết thương và hạn chế sự xâm nhập của các virus, vi khuẩn, đồng thời duy trì hoạt động của các cơ quan khác. Ảnh: afamilycdn. Thực phẩm chứa nhiều kẽm bao gồm: gan lợn, sữa, thịt bò, lòng đỏ trứng, cá, tôm, lươn,...Ảnh: tinybook. Người bị sởi cũng nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin A để giúp hạn chế các biến chứng do sởi gây ra cho mắt, chống mù lòa. Ảnh: sgtiepthi. Những thực phẩm giàu vitamin A gồm: gan, lòng đỏ trứng, các loại rau củ quả có màu vàng, đỏ (cà rốt, khoai lang, ớt chuông, cà chua, bí đỏ, cam, xoài, đu đủ, dưa hấu…), các loại rau sẫm màu,...Ảnh: googleusercontent. Người bị sởi nên tăng cường ăn các thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch, chống dị ứng, giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của virus, vi khuẩn, từ đó hỗ trợ người bệnh mau chóng hồi phục. Ảnh: meta. Các thực phẩm giàu vitamin C bao gồm cam, chuối, xoài, bưởi, dưa hấu, rau đay, mồng tơi, rau ngót,...Ảnh: googleusercontent.

