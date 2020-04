Bộ kit test COVID-19 Hà Nội dùng ở các trạm xét nghiệm nhanh độ tin cậy thế nào?

Kết quả test nhanh thông qua lấy mẫu máu để sàng lọc chiều 31/3 (cho kết quả sau 10-15 phút đọc) cho thấy 3 trường hợp dương tính COVID-19, nhưng xét nghiệm lại bằng Realtime PCR đã cho kết quả âm tính.

Tại Hà Nội, trong ngày đầu tiên sàng lọc cho 5.000 người bằng bộ test nhanh nhập khẩu từ Hàn Quốc, có 3 mẫu dương tính COVID-10 nhưng sau đó kiểm tra lại cho kết quả là dương tính giả. Ảnh minh họa.

Loại test nhanh COVID-19 mà Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc (kinh phí mua 200.000 test do một tập đoàn lớn ở Việt Nam tài trợ), nhằm sàng lọc người nghi nhiễm, người đang ở trong khu cách ly, người thuộc diện cách ly tại nhà...

Các trường hợp dương tính sau test nhanh sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng Realtime PCR với test kit do Việt Nam sản xuất (cho kết quả sau 2-2,5h, độ chính xác đạt 100%, trong khi test nhanh của Hàn Quốc theo các thông tin chưa chính thức thì độ chính xác đạt khoảng 85%).

Theo các chuyên gia dịch tễ, test kit của Hàn Quốc và của Việt Nam là 2 loại khác nhau. Test kit nhanh của Hàn Quốc có độ chính xác không cao nhưng do dùng máy móc can thiệp, có thể lấy nhiều mẫu trong thời gian ngắn cho kết quả nhanh hơn. Do vậy, mẫu test nhanh này áp dụng phù hợp vào các trường hợp khẩn cấp cần xác định để khoanh vùng cách ly ngay.

Trong khi đó test kit của Việt Nam có độ chính xác cao nhưng cần dùng sức người nhiều và cơ sở vật chất trang thiết bị tương đối hiện đại, không phủ hợp với việc xét nghiệm đại trà với quy mô lớn.

Mời độc giả theo dõi video "Cận cảnh Hà Nội test nhanh Covid-19 có kết quả trong 10 phút".

Thời gian vừa qua, Hàn Quốc từng được coi là ổ dịch lớn nhất nhì thế giới, với hơn 8.000 người mắc COVID-19, 72 người tử vong (tính đến 15/3). Dù dịch bùng phát nhanh trong thời gian ngắn, nhưng Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng chặn đứng bệnh dịch. Biện pháp của Hàn Quốc là, thay vì phong tỏa như các nước, Hàn Quốc cho xét nghiệm đại trà hàng trăm nghìn người ở mọi nơi, từ phòng khám cho đến trạm giao thông.

Bộ kit chẩn đoán nhanh COVID-19 được sản xuất và hiện tại có thể xét nghiệm cho hơn 10.000 người mỗi ngày. Nhờ đó, đã nhanh chóng tìm ra người bệnh để cách li kịp thời. Hiện tốc độ lây lan COVID-19 ở Hàn Quốc đang giảm dần chứng tỏ cách làm của Hàn Quốc là hiệu quả. Có thể nói, dùng kit test nhanh cho sàng lọc đại trà tốt hơn vì tốc độ nhanh dù độ chính xác thấp hơn PCR.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Việt Nam quyết định tìm kiếm sự hỗ trợ kit chẩn đoán nhanh từ Hàn Quốc là để đáp ứng giai đoạn mới của dịch COVID-19 tại Việt Nam, khi ca bệnh tăng về số lượng và dịch lan trên diện rộng, nguồn lây lan khó kiểm soát.