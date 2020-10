Bí quyết giữ nhan sắc của “Tiểu long nữ” Lý Nhược Đồng ở tuổi U60

Gần đây, Lý Nhược Đồng mới lần đầu lên tiếng xác nhận cô đã bước vào tuổi 54, dân tình mới "ngã ngửa" trước vẻ đẹp trường tồn với thời gian của nàng "Tiểu Long Nữ". Cô tiết lộ năm sinh thật của mình là 1966 chứ không phải 1973 như công chúng lầm tưởng. Lý Nhược Đồng đã tiết lộ bí quyết giữ nhan sắc tươi trẻ của mình không có gì khác ngoài... ngủ. Cô tiết lộ bản thân rất thích ngủ và hiếm khi để mình bị thiếu ngủ. Nghỉ ngơi đầy đủ giúp làn da trông đẹp hơn. Lý Nhược Đồng ngủ rất nhiều và có thể ngủ cả ngày nếu không bị ai đánh thức: "Giấc ngủ với tôi là vô cùng quan trọng, 1 ngày có thể ngủ hơn 10 tiếng. Có người làm phiền tôi sẽ rất khó chịu. Chính vì vậy nếu như không đóng phim, tôi sẽ ở trong phòng và tắt điện thoại". Cũng theo Lý Nhược Đồng, giấc ngủ giữ một phần quan trọng trong chất lượng cuộc sống, 1/3 thời gian của cuộc đời, chúng ta chỉ dành để… ngủ. Vì khi ngủ, mọi cơ quan trong cơ thể sẽ được thư giãn để tái tạo lại năng lượng sống sau một ngày hoạt động. Bên cạnh đó, gần 10 năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì kỷ luật với bản thân rất nghiêm khắc, đều đặn đến phòng tập gym 3-5 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiếng để duy trì vóc dáng. Cô tiết lộ, cũng nhờ gym, cô đã thoát khỏi tình trạng trầm cảm và giữ được cơ thể săn chắc, nổi cơ sáu múi như hiện tại. Vừa qua, khi phải cách ly trong khách sạn 2 tuần vì Covid-19, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ tập gym trong phòng đều đặn hàng ngày. Lý Nhược Đồng thường tập với tạ để tác động mạnh hơn đến cơ bụng, cơ mông, bắp tay, lưng, ngực và vai. Cô chia sẻ, huấn luyện viên riêng từng nói rằng, làn da của những người thường xuyên tập luyện thể dục khác biệt rất lớn với người lười vận động. Về thực đơn ăn uống hàng ngày, nữ diễn viên nổi tiếng đặc biệt quan tâm đến bữa sáng với đủ 3 thành phần gồm tinh bột, protein và chất xơ. Cô thường ăn ngũ cốc với 2 quả trứng và 1 quả chuối vào bữa đầu ngày. Mỗi bữa cô chỉ ăn vừa bụng, không để bị quá no. Cô cũng nói không với các loại hoa quả quá nhiều đường, không sử dụng nước uống có ga hay nước ép đóng chai. Còn nhiều người cho rằng, có thể do cuộc sống độc thân không vướng bận đã giúp cho bản thân người đẹp họ Lý có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, giúp cô trẻ hơn. Cô trả lời: “Tôi không còn tạo áp lực cho cuộc sống chính mình. Chuyện gì đến sẽ đến, có buồn cũng buông bỏ, đó là lý do tôi thấy thoải mái và vui vẻ dù độc thân”. Bên cạnh đó, nhờ phong cách ăn mặc trẻ trung cùng tinh thần lạc quan, Lý Nhược Đồng duy trì được nét thanh xuân mà không cần đụng "dao kéo". Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn:VTV24.

Gần đây, Lý Nhược Đồng mới lần đầu lên tiếng xác nhận cô đã bước vào tuổi 54, dân tình mới "ngã ngửa" trước vẻ đẹp trường tồn với thời gian của nàng "Tiểu Long Nữ". Cô tiết lộ năm sinh thật của mình là 1966 chứ không phải 1973 như công chúng lầm tưởng. Lý Nhược Đồng đã tiết lộ bí quyết giữ nhan sắc tươi trẻ của mình không có gì khác ngoài... ngủ. Cô tiết lộ bản thân rất thích ngủ và hiếm khi để mình bị thiếu ngủ. Nghỉ ngơi đầy đủ giúp làn da trông đẹp hơn. Lý Nhược Đồng ngủ rất nhiều và có thể ngủ cả ngày nếu không bị ai đánh thức: "Giấc ngủ với tôi là vô cùng quan trọng, 1 ngày có thể ngủ hơn 10 tiếng. Có người làm phiền tôi sẽ rất khó chịu. Chính vì vậy nếu như không đóng phim, tôi sẽ ở trong phòng và tắt điện thoại". Cũng theo Lý Nhược Đồng, giấc ngủ giữ một phần quan trọng trong chất lượng cuộc sống, 1/3 thời gian của cuộc đời, chúng ta chỉ dành để… ngủ. Vì khi ngủ, mọi cơ quan trong cơ thể sẽ được thư giãn để tái tạo lại năng lượng sống sau một ngày hoạt động. Bên cạnh đó, gần 10 năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì kỷ luật với bản thân rất nghiêm khắc, đều đặn đến phòng tập gym 3-5 buổi/tuần, mỗi buổi 2 tiếng để duy trì vóc dáng. Cô tiết lộ, cũng nhờ gym, cô đã thoát khỏi tình trạng trầm cảm và giữ được cơ thể săn chắc, nổi cơ sáu múi như hiện tại. Vừa qua, khi phải cách ly trong khách sạn 2 tuần vì Covid-19, nữ diễn viên vẫn chăm chỉ tập gym trong phòng đều đặn hàng ngày. Lý Nhược Đồng thường tập với tạ để tác động mạnh hơn đến cơ bụng, cơ mông, bắp tay, lưng, ngực và vai. Cô chia sẻ, huấn luyện viên riêng từng nói rằng, làn da của những người thường xuyên tập luyện thể dục khác biệt rất lớn với người lười vận động. Về thực đơn ăn uống hàng ngày, nữ diễn viên nổi tiếng đặc biệt quan tâm đến bữa sáng với đủ 3 thành phần gồm tinh bột, protein và chất xơ. Cô thường ăn ngũ cốc với 2 quả trứng và 1 quả chuối vào bữa đầu ngày. Mỗi bữa cô chỉ ăn vừa bụng, không để bị quá no. Cô cũng nói không với các loại hoa quả quá nhiều đường, không sử dụng nước uống có ga hay nước ép đóng chai. Còn nhiều người cho rằng, có thể do cuộc sống độc thân không vướng bận đã giúp cho bản thân người đẹp họ Lý có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, giúp cô trẻ hơn. Cô trả lời: “Tôi không còn tạo áp lực cho cuộc sống chính mình. Chuyện gì đến sẽ đến, có buồn cũng buông bỏ, đó là lý do tôi thấy thoải mái và vui vẻ dù độc thân”. Bên cạnh đó, nhờ phong cách ăn mặc trẻ trung cùng tinh thần lạc quan, Lý Nhược Đồng duy trì được nét thanh xuân mà không cần đụng "dao kéo". Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Thực hư tế bào gốc tại các cơ sở làm đẹp". Nguồn:VTV24.