Bệnh nhân COVID-19 thứ 251 sức khỏe yếu do nhiều bệnh nền, có tới 600 F1, F2

Sở Y tế Hà Nam cho biết, bước đầu xác định trên 600 trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca bệnh 251. Ảnh minh họa.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, địa bàn có người thuộc diện F1 là: Bình Lục (12 trường hợp), Duy Tiên (6 trường hợp), Thanh Liêm (18 trường hợp), Kim Bảng (4 trường hợp), Lý Nhân (13 trường hợp), thành phố Phủ Lý (19 trường hợp).

Hiện đã xác định 480 trường hợp thuộc đối tượng F2, trong đó đã hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách ly cho 329 trường hợp, còn lại hơn 150 người chưa tiếp cận được.

Đến chiều tối 8/4, ngành Y tế Hà Nam vẫn chưa xác định được F0 của ca bệnh này.