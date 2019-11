Ấn tượng với gu thời trang sang chảnh của ái nữ nhà hoa hậu Giáng My

Anh Sa sinh năm 1994, là ái nữ của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch Tân Hoàng Minh. Giáng My từng chia sẻ, cô không phải "phòng nhì" của ông Đỗ Anh Dũng và dù mối quan hệ giữa hai người đã kết thúc 20 năm trước, cả hai vẫn cùng nhau chăm sóc con gái cưng. Từ khi còn nhỏ, Anh Sa đã được chú ý vì vẻ ngoài xinh xắn. Càng lớn lên, con gái Giáng My càng gây ấn tượng vì xinh đẹp. Cô cũng gu thời trang sang chảnh chẳng kém mẹ. Trước đây, Anh Sa thường xuyên dùng mạng xã hội và cập nhật hình ảnh về cuộc sống của mình như các chuyến du lịch nước ngoài sang chảnh, những món thời trang hàng hiệu đắt tiền. Hiện tại, ái nữ này không dùng mạng xã hội nữa nhưng hoa hậu Giáng My thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh con gái. Anh Sa luôn ăn mặc sành điệu mỗi lần xuất hiện cùng mẹ. Người đẹp 25 tuổi thường diện những trang phục trễ vai để khoe bờ vai trắng nõn. Anh Sa cũng mạnh dạn mặc các kiểu đầm ôm sát có phần ngực xuyên thấu để khoe vẻ gợi cảm. Phong cách thời trang sành điệu của con gái nhà Giáng My khiến không ít người hâm mộ. Không chỉ ăn mặc sang chảnh mà cô cũng có thần thái "cực chất". Nàng ái nữ mặc khá kín đáo song vẫn thể hiện được phong cách sành điệu. Anh Sa diện cả "cây" đen phối với túi xách đồng màu và chiếc khăn kẻ đỏ nổi bật. Trong sinh nhật mẹ, Anh Sa mặc váy áo điệu đà và nữ tính. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC.

