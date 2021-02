Ăn tôm kiểu này thực sự "đại kỵ" mà nhiều người không biết

Với mong muốn thuận lợi, nhiều may mắn, ngoài việc chuẩn bị món ăn đại cát đại lộc, người Việt còn hết sức kỹ tính với thực phẩm mà họ cho là có thể rước xui dịp năm mới. Ở đó, tôm là một trong những thực phẩm tránh ăn ngày Tết. Người dân cho rằng, tôm đầu to đuôi nhỏ nên nếu ăn tôm vào đầu năm sẽ khó “đầu xuôi đuôi lọt”. Hơn nữa, tôm với đặc tính đi giật lùi cũng được “gán ghép” khiến người ăn không có thể thuận buồm xuôi gió, khó thăng tiến, phát tài phát lộc. Thế nhưng, không giống như những món “đại kỵ” ngày Tết như thịt chó, mực... tôm vẫn được người Bắc chọn ăn bởi giàu dinh dưỡng, giải ngán cực tốt. Thực tế, tôm chứa nhiều protein, canxi, photpho, acid béo cùng các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài giàu dinh dưỡng, tôm còn được đánh giá cao nhờ hương vị thơm ngon, ngọt thịt, thích hợp làm món giải ngán ngày Tết. Tuy nhiên, khi ăn tôm cần hết sức lưu ý, tránh những “đại kỵ” dưới đây bởi nó tác động xấu đến cơ thể, ảnh hưởng ngày vui. Ăn tôm với thực phẩm giàu vitamin C. Trong tôm vốn chứa nhiều asen hóa trị 5, không phải chất độc, thế nhưng khi gặp các loại rau củ chứa nhiều vitamin C sẽ thay đổi trở thành asen hóa trị 3 – thạch tín, khá hại nếu ăn vào. Do đó, nên lưu ý rằng không nên nấu chung tôm với các loại rau, củ giàu vitamin C, hoặc không ăn các loại quả giàu vitamin C trong vòng 4 tiếng ngay sau khi ăn tôm để không gây ngộ độc. Ăn nhiều tôm. Không ít người ăn tôm hàng ngày vì nghĩ loại thực phẩm này rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tôm lại rất giàu chất dinh dưỡng, ăn quá nhiều sẽ khiến cơ thể khó hấp thụ, gây ra tình trạng rối loại tiêu hóa, khó tiêu, chướng bụng, tiêu chảy. Ăn đầu tôm. Đầu tôm tập trung nhiều chất thải, chứa ít dinh dưỡng so với các bộ phận còn lại. Bên cạnh đó, hàm lượng kim loại nặng trong đầu cao hơn nhiều phần thân tôm. Việc hấp thụ lượng lớn vô tình gây hại cho cơ thể. Ăn vỏ tôm. Nhiều người có thói quen ăn tôm cả vỏ để bổ sung canxi, đặc biệt là tôm biển nhưng điều này lại không tốt chút nào. Thực tế, vỏ tôm chứa nhiều canxi nhưng nó còn chứa nhiều muối hơn. Theo nghiên cứu, lượng natri trong tôm là 5057mg/100g (nhiều hơn lượng cho phép một ngày). Vì vậy, nếu ăn nhiều vỏ tôm sẽ gây hại cho sức khỏe, chưa kể tới việc vỏ tôm khá cứng, khó nhai, khiến việc tiêu hóa và hấp thụ gặp khó khăn. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video: Tết ông Công, ông Táo mùa dịch. Nguồn: VTV1.

