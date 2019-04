Ăn 7 bữa/ngày, tập luyện cực khổ để cơ bắp cuồn cuộn như The Rock

Chế độ ăn của anh từng khiến nhiều người choáng váng. Để có khối cơ bắp cuồn cuộn, The Rock ăn tới 7 bữa mỗi ngày. Khẩu phần ăn của anh chủ yếu là lườn cá, thịt bò, lườn gà, được chia nhỏ và bao gồm đầy đủ các nhóm chất bao gồm đạm, một chút chất béo, vitamin từ rau củ quả. Mỗi ngày, The Rock nạp vào cơ thể khoảng hơn 5000 calo, trong đó có tới 5kg thịt, 1000 calo từ cá biển, anh ăn khoảng 12 quả trứng. Chế độ tập luyện để có cơ bắp cuồn cuộn như The Rock cần phải bổ sung lượng đạm lớn, do đó người hùng hành động dùng rất nhiều thực phẩm hỗ trợ. Nam diễn viên 46 tuổi dùng bột protein, lòng trắng trứng ốp lết... đây là những nguồn đạm tự nhiên. Anh thường ăn loại chất béo lành mạnh như quả bơ hay dầu omega-3. Lượng thức ăn mà The Rock nạp vào cơ thể cũng khiến người ta choáng váng. Có những ngày được ăn thả phanh, anh có thể ăn một lúc tới 12 chiếc bánh pancake, 4 chiếc pizza cỡ lớn và 21 chiếc bánh quy sô cô la. Để duy trì thân hình cường tráng, ngoài chế độ ăn “khủng”, Dwayne Johnson rất chăm chỉ tập gym. Anh cho hay: “Tôi đến phòng tập không phải để chơi. Tôi luôn muốn là người tập chăm chỉ nhất và luôn đảm bảo sẽ phát huy hết khả năng của mình”. Mỗi ngày, The Rock đều dậy từ 4 giờ sáng, uống một tách café, tiếp đó tập 45-50 phút cardio với máy tập toàn thân elliptical. Sau màn “khởi động” với cardio, nam thần cơ bắp dùng bữa sáng, sau đó mới thực sự là thời gian tập chính thức tại phòng gym, với thời lượng lên tới hàng tiếng đồng hồ. Siêu sao cơ bắp này tập luyện tới 6 ngày/tuần, thường là vào buổi sáng. Cũng có khi, The Rock tập cả buổi tối, tùy thuộc vào lịch trình. Anh mang cả tấn thiết bị khi đi xa, không bao giờ cho phép mình lười biếng. Các bài tập của anh được huấn luyện viên thường xuyên thay đổi để tăng khả năng thích nghi, song hầu hết mỗi bài đều tập 4 set, mỗi set 12 lần, nghỉ 60-90 giây giữa các bài. Lịch tập của The Rock chia đều cho các nhóm cơ: thứ 2 tập cơ ngực, thứ 3 tập cơ chân, thứ 4 tập cơ bụng và cánh tay, thứ 5 tập cơ lưng, thứ 6 tập vai và thứ 7 lại tập chân. Ảnh: FB. Video "Bí quyết ăn thoải mà không lo béo". Nguồn: VTC.

