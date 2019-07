Á hậu Huyền My với style đơn giản nhưng cực sang - xịn - mịn

Có rất nhiều cách hoàn thiện style để trong tích tắc, bạn sẽ biến thành quý cô thanh lịch, sành điệu và được đánh giá cao về gu thời trang; diện đồ màu trung tính chính là một trong số đó. Và nếu bạn còn ngờ vực về khả năng "sang chảnh hóa" phong cách của đồ màu trung tính, hãy thử ngắm nhìn lại style của Á hậu Dương Tú Anh, Hoa hậu Thu Thảo, Phạm Quỳnh Anh, Hà Tăng… thì sẽ nhận ra, họ nổi tiếng mặc đẹp cũng nhờ công rất lớn thuộc về những set trang phục xoay quanh gam màu: đen, trắng, be, ghi xám… Hoặc nhanh nhất, hãy chiêm ngưỡng style của Á hậu Huyền My – tấm gương mới toanh trong hội mặc đẹp showbiz Việt để nhận ra, trang phục màu trung tính không chỉ nhã nhặn, thanh lịch mà còn rất trẻ trung, nữ tính và ngọt ngào nữa. Item được Huyền My cưng nhất có lẽ là áo phông đen – trắng, nhấn nhá chút họa tiết cho thêm phần trẻ trung, nổi bật. Cách mix&match của nàng Á hậu cũng khá đơn giản nhưng hiệu quả, cô kết hợp áo phông với quần jeans tối màu hoặc quần ống rộng. Nếu muốn vẻ ngoài toát lên vẻ thanh lịch và "hack" dáng triệt để, Huyền My sẽ sơ vin; bằng không, set đồ sẽ thật phóng khoáng, thoải mái khi nàng Á hậu bỏ áo ngoài quần. Với áo sơ mi/blouse, Huyền My khá linh hoạt trong việc lựa chọn kiểu dáng, từ áo nhấn eo, peplum, dáng crop top cho đến cổ bẻ kinh điển… Và bởi mang gam màu trung tính, lại kết hợp với quần shorts, quần ống rộng, quần jeans cùng tông màu nhẹ nhàng nên set đồ vẫn trọn vẹn vẻ thanh lịch, trang nhã. Huyền My cũng mê váy vóc như bao chị em khác; và công thức quen thuộc được nàng Á hậu áp dụng chính là váy ngắn khoe chân thon dài, hay áo t-shirt + chân váy mini. Hiển nhiên, tất cả những lựa chọn này đều mang gam màu trung tính nên mix&match kiểu gì cũng sang – xịn – mịn.

