8 thay đổi chế độ ăn chống lại tác động tiêu cực của mùa đông

1. Ớt chuông đỏ Vitamin C được chứng minh có khả năng làm giảm mệt mỏi đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Điều này rất quan trọng trong những tháng mùa đông lạnh. Trái cây họ cam quýt thường được ca ngợi là thực phẩm giúp tăng cường vitamin C và chống cảm lạnh hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một quả ớt đỏ thậm chí chứa lượng vitamin C gấp 3 lần một quả cam. 2. Cá hồi hun khói

Một trong những nhược điểm chính của thời tiết lạnh là tác hại của nó đối với làn da của chúng ta, nhưng ăn cá hồi hun khói có thể giúp ích cho điều đó. Axit béo Omega-3 và Omega-6 có trong cá hồi hun khói đóng vai trò thiết yếu trong cấu trúc da, đồng thời cũng cần thiết cho sức khỏe tim, não và mắt. 3. Nấm

Nấm là một thực phẩm tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn mùa đông nào, nhờ các đặc tính chống virus và kháng khuẩn mà chúng sở hữu. Nấm cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất chống oxy hóa, đồng kali và phốt pho. Ngoài ra, nấm cung cấp protein, vitamin C và sắt. 4. Phô mai Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe tối ưu. Sự thiếu hụt vitamin D khiến một phần não, vùng dưới đồi, hoạt động kém khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ, thờ ơ và mất năng lượng. Ngoài lòng đỏ trứng, nước cam, sữa đậu nành, ngũ cốc, cá ngừ, cá thu và cá hồi, phô mai được biết đến là một loại thực phẩm rất giàu vitamin D. 5. Cá nhiều dầu

Một trong những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của cơ thể trong mùa đông là phổi khiến chúng ta dễ bị cảm lạnh và nhiễm trùng đường hô hấp. Nhưng Omega-3 giúp tăng lưu lượng khí và bảo vệ phổi. Hãy cố gắng ăn thực phẩm giàu Omega 3 như cá có dầu (cá mòi, cá cơm, cá trích, cá hồi, cá thu) ba lần một tuần. 6. Quả việt quất

Quả việt quất chứa chất chống oxy hóa hoạt động mạnh hơn bất kỳ loại trái cây tươi nào, nhờ hàm lượng anthocyanin cao. Chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi thiệt hại do độc tố và các gốc tự do để lại bằng cách giúp cơ thể tự vệ trước các mầm bệnh nguy hiểm trong mùa đông. 7. Quế

Quế là một trong những loại thảo mộc có thể bổ sung các chất chống oxy hóa mạnh hơn hầu hết các loại gia vị và thảo mộc khác. Nó có thể giúp tăng cường trao đổi chất cũng như hỗ trợ tiêu hóa, làm ấm dạ dày và hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn hiệu quả hơn. 8. Chuối

Trong những tháng mùa đông dài, lạnh và ít ánh nắng, chúng ta có thể thấy tâm trạng của mình giảm đi một chút. Nếu bạn thấy điều này xảy ra, hãy giúp cơ thể tạo ra lượng serotonin (một loại hormone cải thiện tâm trạng tốt) bằng cách bổ sung các thực phẩm như chuối, sữa, cá, chà là khô, đậu nành, hạnh nhân và đậu phộng.

