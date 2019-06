8 cách sơ cứu những tình huống khẩn cấp ai cũng nên biết

Xử lý vết bỏng: Dựa vào mức độ nghiêm trọng của vết bỏng, nếu bị bỏng độ ba (da đen hoặc khô) và vùng bỏng lớn hơn 7cm, hoặc bỏng xảy ra ở tay, chân, mặt, háng, khớp lớn... hãy gọi ngay cấp cứu. Khi mức độ bỏng nhẹ, bạn có thể sơ cứu bằng cách ngâm vùng bị ảnh hưởng trong 10-15 phút trong nước lạnh, sau đó phủ lớp mỏng gạc vô trùng lên vết thương. Xử lý vết thương khi bị cắt: Đầu tiên bạn hãy nhanh chóng dùng một miếng gạc sạch trực tiếp quấn vào vết thương, đồng thời ấn vào vết thương để giúp cầm máu. Nếu vẫn chảy máu nhiều, bạn cần tới cơ sở y tế ngay lập tức. Xử lý vết thương do bỏng lạnh: Trong trường hợp bị tê cóng, bạn nên vào phòng ngay để cởi bỏ quần áo đã nhiễm lạnh và ướt ra khỏi vùng cơ thể bị ảnh hưởng. Ngâm phần cơ thể bị bỏng lạnh vào nước ấm (không chà xát) cho đến khi da trở nên mềm mại và cảm giác được phục hồi, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Xử lý tình huống khi bị sốc nhiệt hoặc say nắng: Nếu bạn có triệu chứng say nắng, bạn nên đi ngay vào vùng bóng râm. Bạn có thể đứng trước quạt, hoặc ngâm chân tay trong nước lạnh. Nếu bạn không cảm thấy đỡ hơn sau 30 phút, tốt nhất nên đi khám bác sĩ. Xử lý tình huống khi bị vật chèn đường thở: Hóc dị vật rất dễ xảy ra ở trẻ nhỏ, gây chặn đường thở. Gặp tình huống này, bạn cần bình tĩnh và xử lý nhanh bằng cách vỗlòng bàn tay thật mạnh 5-7 vài vùng giữa hai xương bả vai trên lưng trẻ. Hành động này sẽ khiến áp lực trong lồng ngực trẻ tăng lên để tống đẩy dị vật ra ngoài. Nếu trẻ vẫn khó thở, tím tái, bạn cần đặt bé nằm ngửa, dùng hai ngón trỏ ấn nhanh, mạnh, đột ngột vào xương ức, đồng thời ngay lập tức gọi cấp cứu. Xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm: Với người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm hoặc nuốt phải hóa chất, bạn hãy ngay lập tức đưa người bị nạn đến bệnh viện và không tự ý sử dụng thuốc. Xử lý khi gặp người bị đột quỵ: Sơ cứu đột quỵ đúng cách, người bệnh sẽ thoát cơn nguy kịch đến tính mạng và tránh được những biến chứng lâu dài. Bạn cần nhớ nguyên tắc FAST trong xử lý tình huống này. Khi các nhân viên cấp cứu chưa tới, bạn chú ý đặt bệnh nhân nằm nghiêng, đầu kê cao 30-45 độ. Trong trường hợp phải di chuyển người bệnh, bạn phải di chuyển nhẹ nhàng, tránh va đập mạnh. Xử lý khi gặp tình huống bệnh tim: Các triệu chứng đau tim không phải lúc nào cũng rõ ràng. Người bệnh có thể đau ngực, khó chịu ở ngực, khó thở, đổ mồ hôi lạnh... Bạn nên gọi cấp cứu trước, sau đó cho bệnh nhân nhai và nuốt một viên aspirin./.

