6 sự thật kinh hoàng về thảm họa béo phì toàn cầu

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, những người ăn bên ngoài vào bữa tối hoặc bữa sáng thay vì bữa ăn nấu tại nhà có xu hướng béo phì hơn nhiều so với những người khác. Dù bạn có tin hay không, thì việc thiếu ngủ cũng là một "đồng minh" của bệnh béo phì. Những người không ngủ đủ giấc và ăn thực phẩm không lành mạnh sẽ tăng đến 900g chất béo cơ thể trong một tuần. Hoa Kỳ thực sự không phải là quốc gia có nhiều người béo phì nhất thế giới. Trên thực tế, Hoa Kỳ chỉ đứng thứ mười một về quốc gia có nhiều người béo phì nhất. Quốc gia có nhiều người béo phì nhất trên thế giới hiện là Kuwait, với 42,8% dân số bị béo phì. Y học hiện đại phát hiện có 44% nguy cơ bị bệnh tiểu đường, 23% nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ và khoảng 7 đến 41% nguy cơ bị ung thư là do thừa cân hoặc béo phì gây ra. Theo Hiệp hội Kiểm soát bệnh Ung thư Hoa Kỳ, khoảng 572.000 người Mỹ chết mỗi năm, một phần ba số ca tử vong này là do trọng lượng cơ thể quá mức.

