6 gợi ý combo trái cây giúp khơi dậy năng lượng ngày mới cực hiệu quả

Combo 1: Quả anh đào, dứa, việt quất. Đây là combo hoàn hảo khơi dậy năng lượng cho ngày mới với khả năng chống viêm vượt trội. Ảnh: healthline. Quả anh đào chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, C và E; dứa chứa vitamin C và một loại enzyme gọi là bromelain làm giảm viêm ruột, tăng cường chức năng miễn dịch trong khi quả việt quất chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh: adiva. Combo 2: Bưởi, kiwi, dâu tây. Đây là combo trái cây giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ảnh: healthline. Cả ba loại trái cây này đều rất giàu vitamin C giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch và chống lại bệnh tật. Ảnh: monspa. Combo 3: Sung, nho đỏ và lựu. Đây là combo trái cây chứa lượng chất chống oxy hóa cực cao, cung cấp năng lượng cho ngày mới tuyệt vời. Ảnh: healthline. Các chất chống oxy hóa có trong ba loại trái cây này giúp chống lão hóa mạnh mẽ, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giúp chúng ta nhìn trẻ trung. Ảnh: giongcayanqua. Combo 4: Kỷ tử, dưa hấu, chanh. Đây là combo trái cây có tác dụng thải độc hiệu quả. Ảnh: healthline. Kỷ tử chứa các chất chống oxy hóa, vitamin (A, B, C và E), sắt và choline, mà gan cần cho các quá trình giải độc. Trong khi đó, dưa hấu cũng chứa một chất khử độc chính gọi là glutathione còn chanh cũng là một chất khử độc mạnh. Ảnh: hoahoctro. Combo 5: Quả mâm xôi đen, đu đủ, dưa vàng. Đây là combo rất tốt cho vẻ đẹp của bạn, giúp làn da của chúng ta sáng và tóc khỏe và bóng mượt. Ảnh: healthline. Combo 6: Chuối, bơ, táo. Đây chính là combo trái cây giúp cung cấp năng lượng tuyệt vời để bạn bắt đầu ngày mới thật hứng khởi. Ảnh: healthline. 5 phút cho ngày mới tràn đầy năng lượng. Nguồn: Internet

