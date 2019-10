2 học sinh Hải Phòng ngộ độc nghi uống tinh dầu lạ là chất nguy hại gì?

(Kiến Thức) - Mới đây, 2 học sinh Hải Phòng nghi ngộ độc tinh dầu lạ. Phía cơ quan y tế cho biết đây là một vụ ngộ độc. Trung tâm y tế huyện An Dương đã phát hiện 1 dạng chất có trong thuốc an thần khi giải độc cho bệnh nhân

Trước đó, vào khoảng 7h30, ngày 27/9, tại trường THCS An Đồng (xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), 2 học sinh lớp 7 vừa học xong tiết 1 thì bất ngờ nôn mửa, tím tái và ngất trên lớp học. Cả hai bị ngộ độc nghi uống tinh chất lạ.



Thấy sự cố bất ngờ xảy ra, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo lên ban giám hiệu và chuyển các học sinh đi bệnh viện cấp cứu.

Bà Hà Thị Thư – Hiệu trưởng trường THCS An Đồng cho biết: “Khi nhận được tin nhà trường đã chuyển một cháu nặng hơn lên bệnh viện trẻ em Hải Phòng, cháu còn lại được các bác sỹ của Trung tâm y tế huyện An Dương cấp cứu. Qua nắm bắt các cháu trước khi đi học đều ăn sáng ở nhà. Tuy nhiên trước đó, hai học sinh nói đều uống chung một lọ nước chưa rõ chủng loại. Hiện sức khỏe các cháu đã ổn định và đi học bình thường”.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Công an huyện An Dương cho hay, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra làm rõ việc hai cháu nhỏ Xuân H. và Hoàng A. (13 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) bị ngộ độc nghi sử dụng tinh chất lạ.

Hai lọ đựng chất lạ mà hai học sinh đã uống trước khi bị ngộ độc.

Theo đó, cơ quan công an đã làm việc với 2 cháu nhỏ để lấy lời khai, truy xuất camera tại các vị trí liên quan và thu giữ 2 lọ đựng tinh chất lạ trong sân trường nơi các cháu theo học.

Lãnh đạo Công an huyện An Dương cho hay: “Bước đầu các cháu có khai với cán bộ điều tra không thống nhất về thông tin. Tuy nhiên qua nắm bắt chúng tôi nhận thấy có việc 2 cháu cùng uống loại nước chứa trong chai đựng một loại tinh dầu mới xuất hiện trên thị trường. Chất đó là tinh dầu được phép lưu hành hay là một dạng ma túy mới thì cơ quan công an không loại trừ. Việc điều tra được tiến hành chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng như ngăn ngừa tội phạm nếu có”.

Trung tâm y tế huyện An Dương xác định đây là vụ ngộ độc và đã phát hiện một dạng chất có trong thuốc an thần khi tiến hành giải độc cho bệnh nhân.

Trước tình hình này, UBND huyện An Dương đã có thông báo số 490 nêu rõ ý kiến chỉ đạo kịp thời của thường trực Huyện ủy. Cụ thể, thông báo phê bình tinh thần tuyên truyền, sự phối hợp với nhà trường và gia đình chưa chặt chẽ trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh để xảy ra mất an ninh trật tự, điển hình là vụ hai cháu nhỏ ở trường THCS An Đồng bị ngộ độc.

Lãnh đạo huyện An Dương cũng yêu cầu, phòng GD&ĐT, phòng Y tế cùng các địa phương, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh có biện pháp quản lý, giáo dục các cháu học sinh tuyệt đối không tiếp xúc với người lạ, không nhận bất cứ đồ vật gì của người không quen biết.

Trước đó, vào ngày 15/9, cũng tại TP.Hải Phòng, đã có 4 thiếu niên trong độ tuổi từ 11 – 16 tuổi trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền bị ngộ độc ở trạng thái tương tự 2 học sinh trường THCS An Đồng.

Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an TP.Hải Phòng kết luận giám định khẳng định: chất lỏng màu trắng thu giữ trong chai sữa do công an phường Lạch Tray yêu cầu giám định không có chất ma túy và tiền chất.