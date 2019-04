10 thực phẩm quen thuộc có nguy cơ biến mất vì biến đổi khí hậu

Socola có lẽ là thực phẩm quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng nhất thế giới. Đáng buồn thay, thực trạng biến đổi khí hậu Trái Đất đang diễn ra có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của cây ca cao (nguyên liệu chính để tạo ra chocolate). Trà: Đối với người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, trà là một loại thức uống thông dụng, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, hè cũng chính là một trong số những loài cây bị ảnh hưởng lớn bởi sự biến đổi khí hậu. Mật ong: Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mật ong có thể sắp biến mất. Bên cạnh việc khai thác mật quá mức của con người, hay sự suy giảm của môi trường sống, thì lượng CO2 tăng cao trong khí quyển cũng là một trong những nguyên nhân khiến ong mật ngày một tuyệt chủng. Gạo: Chịu chung số phận với loài ong chính là cây lúa. Cụ thể, cũng chính vì sự tăng cao của hàm lượng CO2 trong khí quyển mà hạt gạo ngày càng nghèo dinh dưỡng hơn. Thêm vào đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hiện tượng thời tiết cực đoan, quá trình nóng lên toàn cầu... cũng đang làm giảm đáng kể sản lượng lúa gạo trên khắp thế giới. Cây ăn quả: Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ phải thay thế hoa quả bằng một số loại rau có khả năng chịu được mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu. Không những thế, các loài cây ăn quả còn bị giảm năng suất và chất lượng đáng kể. Xi-rô phong: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến cây phong đường, loài cây có thể sản xuất xi-rô từ nhựa cây. Biến đổi khí hậu khiến rễ và chồi cây khó phát triển, dẫn đến giảm năng suất. Người ta cũng ước tính rằng môi trường sống thích hợp cho loài cây này sẽ suy giảm đáng kể trong 80 năm tới. Số lượng cà phê cũng sẽ giảm đi do sự nóng lên toàn cầu. Khoảng 50% diện tích trên thế giới phù hợp cho sản xuất cà phê có nguy cơ bị giảm đáng kể vào năm 2050. Mọi người sẽ phải đối mặt với các vấn đề như giá cà phê tăng cao do thiếu hụt nguồn cung cũng như hương vị cà phê không còn được như trước.Lúa mì cũng không ngoại lệ trong danh sách thực vật bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu. Điều này có nghĩa là bánh mì, bánh ngọt và các loại thực phẩm khác từ bột mì sẽ bị giảm đi. Đậu phộng (lạc): Trên thực tế, lạc là loài thực vật này ưa khí hậu ấm áp, tuy nhiên chúng đòi hỏi lượng mưa từ 500-1000 mm. Đây là lý do tại sao lạc cũng được đưa vào danh sách các loại thực phẩm chịu ảnh hưởng vì thời tiết nóng và khô hạn của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bia: Đây có lẽ là một tin buồn với những người yêu bia trên toàn thế giới. Nguyên nhân là do, nắng nóng và hạn hán có thể dẫn đến sự suy giảm 3-17% sản lượng lúa mạch. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

Socola có lẽ là thực phẩm quen thuộc và được nhiều người ưa chuộng nhất thế giới. Đáng buồn thay, thực trạng biến đổi khí hậu Trái Đất đang diễn ra có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của cây ca cao (nguyên liệu chính để tạo ra chocolate). Trà: Đối với người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung, trà là một loại thức uống thông dụng, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, hè cũng chính là một trong số những loài cây bị ảnh hưởng lớn bởi sự biến đổi khí hậu. Mật ong: Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mật ong có thể sắp biến mất. Bên cạnh việc khai thác mật quá mức của con người, hay sự suy giảm của môi trường sống, thì lượng CO2 tăng cao trong khí quyển cũng là một trong những nguyên nhân khiến ong mật ngày một tuyệt chủng. Gạo: Chịu chung số phận với loài ong chính là cây lúa. Cụ thể, cũng chính vì sự tăng cao của hàm lượng CO2 trong khí quyển mà hạt gạo ngày càng nghèo dinh dưỡng hơn. Thêm vào đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các hiện tượng thời tiết cực đoan, quá trình nóng lên toàn cầu... cũng đang làm giảm đáng kể sản lượng lúa gạo trên khắp thế giới. Cây ăn quả: Trong tương lai, chúng ta có thể sẽ phải thay thế hoa quả bằng một số loại rau có khả năng chịu được mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu. Không những thế, các loài cây ăn quả còn bị giảm năng suất và chất lượng đáng kể. Xi-rô phong: Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến cây phong đường, loài cây có thể sản xuất xi-rô từ nhựa cây. Biến đổi khí hậu khiến rễ và chồi cây khó phát triển, dẫn đến giảm năng suất. Người ta cũng ước tính rằng môi trường sống thích hợp cho loài cây này sẽ suy giảm đáng kể trong 80 năm tới. Số lượng cà phê cũng sẽ giảm đi do sự nóng lên toàn cầu. Khoảng 50% diện tích trên thế giới phù hợp cho sản xuất cà phê có nguy cơ bị giảm đáng kể vào năm 2050. Mọi người sẽ phải đối mặt với các vấn đề như giá cà phê tăng cao do thiếu hụt nguồn cung cũng như hương vị cà phê không còn được như trước. Lúa mì cũng không ngoại lệ trong danh sách thực vật bị ảnh hưởng tiêu cực bởi biến đổi khí hậu. Điều này có nghĩa là bánh mì, bánh ngọt và các loại thực phẩm khác từ bột mì sẽ bị giảm đi. Đậu phộng (lạc): Trên thực tế, lạc là loài thực vật này ưa khí hậu ấm áp, tuy nhiên chúng đòi hỏi lượng mưa từ 500-1000 mm. Đây là lý do tại sao lạc cũng được đưa vào danh sách các loại thực phẩm chịu ảnh hưởng vì thời tiết nóng và khô hạn của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bia: Đây có lẽ là một tin buồn với những người yêu bia trên toàn thế giới. Nguyên nhân là do, nắng nóng và hạn hán có thể dẫn đến sự suy giảm 3-17% sản lượng lúa mạch. Ảnh: BS. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.