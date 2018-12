10 loại đồ uống tự nhiên thay thế nước lọc giúp da đẹp dáng xinh

Sữa tươi: Sữa cung cấp năng lượng vitamin và chất khoáng cho cơ thể. Sữa tươi là thức uống không thể thiếu khi bạn muốn có làn da đẹp, mịn màng. Sữa tươi là một trong những đồ uống tự nhiên thay thế nước lọc tốt cho da có thể sử dụng hàng ngày. Trà xanh: Thay vì uống nước lọc mỗi ngày, hãy uống trà nóng hoặc lạnh không đường mỗi ngày. Trà xanh hay trà đen đều được. Loại thức uống này bản thân đã bao gồm chất chống oxy hóa, ngăn ngừa chất nhờn và bổ sung chất dinh dưỡng thực vật cho cơ thể. Ca cao: Uống ly ca cao nóng vào buổi sáng sẽ cung cấp cho bạn đủ số lượng chất chống oxy hóa trong cả ngày. Uống ca cao bạn sẽ không sợ bị nóng trong và mọc mụn như cà phê. Hơn nữa, ca cao chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn hẳn cà phê, hương vị đầy kích thích sẽ giúp bạn luôn có tinh thần sảng khoái, hào hứng để làm việc. Nước ép bưởi: Bưởi chứa một lượng lớn vitamin C. Vitamin C giúp da chống lại các gốc tự do sinh ra bởi tia cực tím, tránh sự xuất hiện của tàn nhang, thúc đẩy sự trao đổi chất, góp phần ngăn ngừa lão hóa da. Uống nước ép bưởi thường xuyên không chỉ khiến cho da trắng mịn mà còn làm mờ sẹo thâm, giúp các vết thương mau lành. Nước ép cà rốt: Đồ uống này chứa nhiều chất chống oxy hóa tự nhiên vì thế sẽ làm chậm quá trình lão hóa da, phòng ngừa nguy cơ da bị chảy xệ hoặc nhăn nheo. Ngoài ra, lượng vitamin C có trong cà rốt còn tham gia tích cực vào quá trình sản sinh collagen cho da, vì thế hiệu quả chống nhăn của cà rốt càng rõ ràng. Nước ép lô hội: Lô hội có tác dụng giải độc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa vì thế sẽ rất tốt cho những ai hay gặp vấn đề nóng trong, nổi mụn. Lô hội tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu, tăng cường can xi và các axit amin vì thế giúp da sáng hồng hơn. Nước ép cà chua: Cà chua được coi là thần dược của làn da, giúp da sáng và khỏe hơn. Bên cạnh đó, sử dụng nước ép cà chua thường xuyên còn giúp chống lại ánh nắng, giúp da bớt sạm nám khi vào mùa nóng. Cà chua cũng cung cấp một lượng lớn vitamin cho cơ thể giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống ung thư. Nước củ cải: Có tác dụng làm trắng và mịn da. Lấy khoảng 1kg của cải tươi, rửa sạch, đem xay lấy nước. Mỗi ngày uống 2 -3 cốc nước củ cải tươi, liên tục trong vài tháng sẽ cải thiện làn da. Nước củ cải tươi thích hợp với người da ngăm đen, khô ráp. Nước chanh mật ong: Có tác dụng bảo vệ làn da, thường dành cho người có làn da khô, mụn nhọt, da nóng. Lấy một quả chanh tươi rửa sạch, cắt đôi, vắt lấy nước rồi cho ít mật ong, nước lạnh hoặc đá lạnh, khuấy đều. Có thể dùng vài lần trong ngày. Nước nho: Trong quả nho, rượu vang đỏ và nước ép nho tím có chứa chất oxy hóa và chống viêm. Nho còn rất hiệu quả trong việc bảo vệ tim mạch và giúp điều tiết chu kỳ sống của tế bào, giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Internet. Video "Da mịn môi hồng đón năm mới nhờ mật ong". Nguồn: Đẹp mỗi ngày.

