Top 10 loài chim hót hay nhất Việt Nam

Chim sơn ca (Alauda gulgula) có ngoại hình không mấy nổi bật, nhưng được trời phú cho tiếng hót vang, trong và cao, nhiều âm điệu. Trong tự nhiên, loài chim này có tập tính bay vút lên cao, sau đó vừa hạ cánh vừa cất tiếng hót. Ảnh: eBird. Chim họa mi (Garrulax canorus) có tiếng hót phức tạp với đủ giọng hồi (tiếng hót lên cao và dồn xuống thấp), giọng đổ (tiếng hót dừng ở một âm cao và rung mã vĩ) và giọng ngắt (tiếng hót nghẹn ngào như có chút đứt quãng). Khá nhát người, chúng chỉ hót khi cảm thấy an toàn và thoải mái.Chim chích chòe than (Copsychus saularis) có tiếng hót trầm, với chất giọng rung như dây đàn violin, có các giọng hồi và giọng đổ. Chúng thường cất tiếng hót khi không gian yên tĩnh như thời điểm giữa trưa hoặc đêm tối. Chim hoàng yến (Serinus canaria) nổi tiếng với tiếng hót ngọt ngào, du dương. Khi được tập hợp với số lượng lớn, chúng sẽ tạo nên một bản hợp âm rất hấp dẫn. Loài chim này cũng là "bậc thầy" trong việc bắt chước các âm thanh trong môi trường sống. Chim khướu bạc má (Pterorhinus chinensis) có tiếng hót mang âm hưởng đặc trưng của núi rừng với giọng cao, vang xa, âm điệu thô mộc. Chim khướu được cho ăn no sẽ hót nhiều và sung hơn bình thường. Chim chào mào (Pycnonotus jocosus) có tiếng hót nhẹ nhàng, êm ái và rất dễ nghe. Chúng hót nhiều nhất vào sáng sớm. Tiếng hót của loài chim phổ biến này là một trong những âm thanh đặc trưng của làng quê Việt. Chim vành khuyên Nhật Bản (Zosterops simplex) có tiếng hót nhẹ ngàng, trong trẻo, mang chút gì đó hồn nhiên, rất dễ "mê hoặc" người nghe. Nghe vành khuyên hót là một cách thư giãn, giảm stress rất tốt. Chim vàng anh mỏ cong (Oriolus tenuirostris) có thể hót rất nhiều giọng khác nhau, với âm điệu khá thánh thót. Mọi nốt trầm bổng qua tiếng hót tuyệt vời của vàng anh mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Chìa vôi trắng (Motacilla alba) có tiếng hót trong trẻo, hay hót vào sáng sớm. Dù chim hót hay bẩm sinh, nhưng để lên được nốt cao, đạt độ trong hoàn mỹ thì cần trải qua huấn luyện. Các nhà nuôi chim cảnh thường thuần hóa và dạy chim chìa vôi hót từ nhỏ. Chim sáo mỏ vàng (Acridotheres grandis) có giọng hót hay với những giai điệu ngẫu hứng đầy cuốn hút. Loài chim hoạt bát, thông minh này cũng nổi tiếng với khả năng nhại tiếng người rất giỏi. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.

Chim sơn ca (Alauda gulgula) có ngoại hình không mấy nổi bật, nhưng được trời phú cho tiếng hót vang, trong và cao, nhiều âm điệu. Trong tự nhiên, loài chim này có tập tính bay vút lên cao, sau đó vừa hạ cánh vừa cất tiếng hót. Ảnh: eBird. Chim họa mi (Garrulax canorus) có tiếng hót phức tạp với đủ giọng hồi (tiếng hót lên cao và dồn xuống thấp), giọng đổ (tiếng hót dừng ở một âm cao và rung mã vĩ) và giọng ngắt (tiếng hót nghẹn ngào như có chút đứt quãng). Khá nhát người, chúng chỉ hót khi cảm thấy an toàn và thoải mái. Chim chích chòe than (Copsychus saularis) có tiếng hót trầm, với chất giọng rung như dây đàn violin, có các giọng hồi và giọng đổ. Chúng thường cất tiếng hót khi không gian yên tĩnh như thời điểm giữa trưa hoặc đêm tối. Chim hoàng yến (Serinus canaria) nổi tiếng với tiếng hót ngọt ngào, du dương. Khi được tập hợp với số lượng lớn, chúng sẽ tạo nên một bản hợp âm rất hấp dẫn. Loài chim này cũng là "bậc thầy" trong việc bắt chước các âm thanh trong môi trường sống. Chim khướu bạc má (Pterorhinus chinensis) có tiếng hót mang âm hưởng đặc trưng của núi rừng với giọng cao, vang xa, âm điệu thô mộc. Chim khướu được cho ăn no sẽ hót nhiều và sung hơn bình thường. Chim chào mào (Pycnonotus jocosus) có tiếng hót nhẹ nhàng, êm ái và rất dễ nghe. Chúng hót nhiều nhất vào sáng sớm. Tiếng hót của loài chim phổ biến này là một trong những âm thanh đặc trưng của làng quê Việt. Chim vành khuyên Nhật Bản (Zosterops simplex) có tiếng hót nhẹ ngàng, trong trẻo, mang chút gì đó hồn nhiên, rất dễ "mê hoặc" người nghe. Nghe vành khuyên hót là một cách thư giãn, giảm stress rất tốt. Chim vàng anh mỏ cong (Oriolus tenuirostris) có thể hót rất nhiều giọng khác nhau, với âm điệu khá thánh thót. Mọi nốt trầm bổng qua tiếng hót tuyệt vời của vàng anh mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Chìa vôi trắng (Motacilla alba) có tiếng hót trong trẻo, hay hót vào sáng sớm. Dù chim hót hay bẩm sinh, nhưng để lên được nốt cao, đạt độ trong hoàn mỹ thì cần trải qua huấn luyện. Các nhà nuôi chim cảnh thường thuần hóa và dạy chim chìa vôi hót từ nhỏ. Chim sáo mỏ vàng (Acridotheres grandis) có giọng hót hay với những giai điệu ngẫu hứng đầy cuốn hút. Loài chim hoạt bát, thông minh này cũng nổi tiếng với khả năng nhại tiếng người rất giỏi. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.