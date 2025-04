Huyền bí “quái vật” khổng lồ ẩn mình dưới hồ thiêng Trung Quốc

Hồ Thiên Trì (còn gọi Tian Chi có nghĩa là hồ nước của trời nằm ở gần đỉnh cao nhất phía Đông Bắc dãy núi Trường Bạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trường Bạch là một phần của dãy núi Bạch Đầu. Thiên Trì được hình thành từ vụ phun trào núi lửa vào khoảng năm 969 trước Công nguyên. Nằm trên miệng một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động, nước ở hồ Thiên Trì rất lạnh. Mùa Đông băng tuyết phủ trong khi mùa Hè ngay cả lúc 12h trưa nhiệt độ cũng nằm trong khoảng 8 - 11 độ C. Hồ Thiên Trì là hồ trên núi có độ sâu lớn nhất thế giới hiện nay (sâu 105m). Hồ có diện tích 4,9 km2, chứa khoảng 2 tỉ tấn nước ngọt nhưng lại không có nhiều loài cá sinh sống. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt đẹp, hồ Thiên Trì nổi tiếng với những câu chuyện bí ẩn về quái vật ẩn náu dưới hồ. Người dân địa phương kể rằng, "quái vật" hồ Thiên Trì xuất hiện năm 1903. Theo mô tả của các nhân chứng, sinh vật bí ẩn này rất giống một con trâu khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước, gầm to. "Quái vật" hồ Thiên Trì định tấn công 3 người trên hồ. Cuối cùng, nó lặn sâu xuống dưới hồ sau khi bị bắn 6 phát vào bụng. Đến tháng 8/1962, "quái vật" hồ Thiên Trì được báo cáo tái xuất. Khi đó, một nhân chứng quan sát qua kính viễn vọng thấy 2 sinh vật lớn dường như chơi đùa và rượt đuổi nhau trên mặt hồ. Vào tháng 10/2020, một nhân viên của công viên quốc gia Thiên Sơn Thiên Trì kể rằng đã phát hiện "một sinh vật to, có kích thước khoảng hơn 2,1m" khi đang tuần tra buổi sáng tại hồ Thiên Trì. Dù một số nhân chứng báo cáo về việc nhìn thấy "quái vật" hồ Thiên Trì nhưng đến nay giới chức trách và các chuyên gia vẫn chưa tìm được bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh sinh vật bí ẩn này có thật. Mời độc giả xem video: Chân dung gây kinh hãi của siêu quái vật đầu rắn 100 triệu tuổi.

