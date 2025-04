12 tựa game “có sức ảnh hưởng nhất mọi thời đại"

1. Pong (1972) – "Cha đẻ" của game hiện đại, biểu tượng khởi nguồn ngành công nghiệp tỷ đô, đưa game từ phòng thí nghiệm ra ngoài đời thực. (Ảnh: freepong.org) 2. Space Invaders (1978) – Định nghĩa thể loại bắn súng, tạo ra khái niệm "điểm cao" và truyền cảm hứng cho loạt huyền thoại như Mario, DOOM.(Ảnh: Trò chơi) 3.Super Mario Bros. (1985) – Cứu ngành game sau khủng hoảng 1983, biến Mario thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, đặt nền móng cho platform 2D.(Ảnh: Nintendo) 4. Tetris (1984) – Từ sản phẩm của Liên Xô thành hiện tượng toàn cầu, ảnh hưởng đến cả khoa học thần kinh và giáo dục. (Ảnh: Tetris) 5. Dune II (1992) – "Ông tổ" của game chiến lược thời gian thực (RTS), tiền thân của loạt Command & Conquer, Starcraft. (Ảnh: Indie Retro News) 6. DOOM (1993) – Cách mạng hóa FPS với đồ họa 3D, mở đường cho mod game và văn hóa LAN party. (Ảnh: WIRED) 7. Super Mario 64 (1996) – Định hình platform 3D, thiết lập tiêu chuẩn camera và điều khiển bằng cần analog. (Ảnh: Nintendo) 8. Half-Life (1998) – Thay đổi cách kể chuyện trong game, chứng minh FPS có thể kết hợp chiều sâu nội dung với lối chơi xuất sắc. (Ảnh: Steam) 9. Deus Ex (2000) – Game nhập vai hành động đầu tiên đặt nặng triết lý xã hội, ảnh hưởng đến loạt game như Bioshock, Cyberpunk 2077. (Ảnh: Steam) 10.World of Warcraft (2004) – Đưa MMORPG (game nhập vai online nhiều người chơi) lên đỉnh cao, xây dựng cộng đồng triệu người và văn hóa game online bền vững. (Ảnh: Wikipedia) 11. Minecraft (2011) – Tạo ra thế giới mở vô tận, trở thành công cụ giáo dục và nguồn cảm hứng cho game sinh tồn. (Ảnh: PlayStation) 12. Dark Souls (2011) – Khai sinh dòng "Soulslike" với độ khó thách thức, thiết kế thế giới đan xen và cơ chế đặc trưng như "bonfire". (Ảnh: IGN) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

