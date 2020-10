Tận ngắm trọn bộ màu sắc iPhone 12 đẹp mãn nhãn

Sự kiện "Hi Speed" ra mắt iPhone 12 của gã khổng lồ công nghệ Apple chính thức mở màn vào 0h ngày 14-10 (giờ Việt Nam). Trong lần ra mắt lần này, "Táo khuyết" chính thức trình làng 4 mẫu iPhone 12 mới là iPhone 12 mini (5,4 inch), iPhone 12 (6,1 inch), iPhone 12 Pro (6,1 inch) và iPhone 12 Pro Max (6,7 inch) với đa dạng màu sắc khiến fan ''phát cuồng''. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, thiết kế iPhone 12 trở lại với phong cách của iPhone 4 với các cạnh bo vuông. iPhone 12 mini/ iPhone 12 có hiệu năng, thiết kế và màu sắc giống hệt nhau chỉ khác nhau ở kích thước màn hình. 5 màu sắc mới của hai dòng iPhone 12 mới này là black (đen), white (trắng), product red (đỏ), blue (xanh navy), green (xanh lá/lục). Trong đó, có 2 màu mới là xanh lục và xanh navy. Màu đỏ được xem là màu sắc gây ấn tượng nhất trong bộ sưu tập lần này của iPhone 12/ iPhone 12 Mini. Trong khi màu xanh navy cũng xuất hiện đúng như những đồn đoán trước đó, gây ấn tượng mạnh. Thiết bị có kích thước màn hình 6,1 inch, bằng với iPhone 11 nhưng mỏng hơn 11%, nhỏ hơn 15% và nhẹ hơn 16%. iPhone 12 trang bị màn hình OLED hiện màu đen sâu và độ tương phản tốt hơn, tuy nhiên không đề cập đến tần số quét. Đối với dòng iPhone 12 Pro và 12 Pro Max Apple vẫn giữ 3 màu cơ bản là gold (vàng), silver (trắng), Graphite (than chì/đen). Ngoài ra, nếu như iPhone 11 Pro năm ngoái lần đầu chứng kiến sự xuất hiện của màu xanh lá Midnight Green, thì đến iPhone 12 Pro năm nay, nó bị thay thế bởi màu xanh biển "Pacific Blue" Về cơ bản, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max có thiết kế không quá khác biệt so với thế hệ iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max năm ngoái. Tuy nhiên, Apple đã có thay đổi về phần viền của iPhone 12, khi thay vì bo cong như những thế hệ trước, thì nó được vát phẳng giống với những chiếc iPad Pro hay iPhone 5 trước đây. Mẫu iPhone Pro cũng có màn hình 6,1 inch, với các thông số kỹ thuật cao cấp. Bên cạnh đó, điều khiến mọi người chú ý là sự có mặt của cảm biến LiDAR trên những mẫu iPhone "Pro" đo chiều sâu, hữu ích cho các ứng dụng AR cũng như tăng chất lượng ảnh chụp cho iPhone. Tuy màu sắc năm nay của iPhone 12 series có vẻ ''bình thường'' hơn so với iPhone 11 series nhưng màu xanh navy được cho là thực sự gây ấn tượng mạnh. Bên cạnh đó, iPhone 12 mini/ iPhone 12 sở hữu những màu sắc hấp dẫn phù hợp dành cho hội chị em hay những người thích những màu sắc nổi bật còn với 4 màu basic trên dòng Pro thì phù hợp với hội "nghiêm túc" và thích đơn giản. Ngoài ra, đúng như thông tin dự đoán, năm nay Apple đã khai tử màu midnight green - màu sắc được yêu thích nhất trên dòng iPhone 11 Pro/ Pro Max. Ngoài thiết kế, iPhone 12 series trang bị chip xử lý A14 Bionic tiến trình 5 nm, 11,8 tỷ bóng bán dẫn (nhiều hơn gần 40% so với A13 Bionic), 6 nhân CPU và 4 nhân GPU.Theo thông tin chính thức giá bán của dòng iPhone 12 series bắt đầu từ 699 USD đến 1099 USD cho phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất. Tổng hợp sự kiện ra mắt iPhone 12: Ra mắt 4 phiên bản, ngập tràn công nghệ | Vietnamnet

