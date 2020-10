iPhone 12 ra mắt: Thị trường phụ kiện “nóng” trước giờ G

Thế hệ iPhone mới sẽ được Apple giới thiệu vào 10h ngày 13/10 (0h ngày 14/10, theo giờ Việt Nam). Cho đến hiện tại, hàng loạt thông tin từ "đồn" đến "lộ" về sản phẩm mới này đã liên tục lan truyền trên mạng, thị trường di động Việt với sự kiện ra mắt iPhone 12 cũng ''nóng'' hơn bao giờ hết. Trong khi các hệ thống đại lý chính thức của Apple tại Việt Nam vẫn ''im hơi lặng tiếng'', thì nhiều cửa hàng bán lẻ chuyên sản phẩm Apple xách tay đang ráo riết chuẩn bị các bước cuối cùng cho chương trình mở bán iPhone 12. Dù chưa biết giá bán chính thức cũng như diện mạo của iPhone 12, các cửa hàng đã đưa ra các chính sách khuyến mãi để khuyến khích khách hàng đặt mua trước, như minigame tặng quà độc đáo, livestream sự kiện ra mắt, hay nâng cấp các gói bảo hành... Trong khi, một hệ thống bán lẻ iPhone lớn tại Việt Nam với chương trình cho khách hàng đăng ký nhận thông tin sớm nhất khi có iPhone 12 về Việt Nam tiết lộ, đã thu hút hơn 1.200 lượt chỉ sau vài ngày khởi động chương trình. Cùng với đó, dù iPhone 12 chưa ra mắt nhưng các phụ kiện như ốp lưng, bao da, tấm dán cường lực... cho sản phẩm này đã có mặt ở các cửa hàng trong nước. Dựa trên các tin đồn về iPhone 12, nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời các phụ kiện ăn theo, chủ yếu là ốp lưng, rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của COVID-19, hàng không gián đoạn, nhiều người lo ngại sản phẩm sẽ về muộn hơn, đồng nghĩa với việc giá sẽ bị đội lên gấp nhiều lần. Một số người am hiểu thị trường iPhone xách tay cho rằng những chiếc iPhone 12 đầu tiên về Việt Nam có thể được bán với mức giá lên đến cả trăm triệu đồng. Nhiều cửa hàng xách tay đã có kế hoạch đón iPhone 12, nhưng hành trình này có thể sẽ gian nan hơn mọi năm. Để có hàng sớm nhất, dân buôn Việt Nam thường sang Singapore mua máy ở thời điểm mở bán, sau đó bay về trả hàng cho những người đặt mua sớm. Ngoài vé máy bay, các khoản phí khác để phục vụ cho chuyến đi sang Singapore không hề rẻ cũng là trở ngại với những người muốn sở hữu hay mang iPhone 12 về để bán. Giá của các mẫu iPhone 12 sẽ rơi vào khoảng 40 triệu đồng sau ít hôm, khi nguồn hàng đã ổn định dần. Trước sự quan tâm khá lớn của người dùng đối với iPhone 12, người mua được khuyến cáo nên cực kỳ thận trọng và nên tìm hiểu rõ ở các điểm bán uy tín trước khi quyết định mua hàng, tránh tiền mất tật mang. Ở một diễn biến khác, những chiếc điện thoại iPhone đời cũ, thậm chí cả iPhone 11 đều đồng loạt được giảm giá tới vài triệu đồng so với giá cũ. Mỗi khi Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, giá của loạt điện thoại đời cũ lại "lao dốc" theo và quả nhiên năm nay cũng không ngoại lệ. Vừa ra mắt tháng 4 và mới lên kệ ở Việt Nam trong tháng 6, iPhone SE 2020 cũng liên tục giảm giá. So với mức giá hơn 12 triệu đồng, hiện tại, sản phẩm này có giá từ 10,6 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Tin đồn cho biết iPhone 12 mini sẽ có màn hình 5,4 inch, iPhone 12 và 12 Pro có màn hình 6,1 inch còn iPhone 12 Pro Max trang bị màn hình 6,7 inch. Cả 4 sản phẩm đều sử dụng tấm nền OLED. Riêng bộ đôi iPhone 12 Pro có thể hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Theo 9to5mac, khẩu hiệu "Hi, Speed" xuất hiện trong thư mời của Apple đề cập đến hai tính năng nổi bật trên iPhone 12: kết nối 5G và bộ xử lý A14. iPhone 12 ra mắt trong sự kiện trực tuyến 14/10 | Tin tức Công nghệ

