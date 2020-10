"Đập hộp" iPhone 12: Điểm trừ khiến “Fan Táo” rầu ruột

0h ngày 14/10 theo giờ Việt Nam, Apple tổ chức sự kiện Hi, Speed với điểm nhấn là chiếc iPhone 12. Sau nhiều đồn đoán rò rỉ, cuối cùng iPhone 12 cũng ra mắt với 4 phiên bản như dự đoán là iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro và Pro Max. Sau 7 năm, Apple cuối cùng cũng đã chịu quay lại với thiết kế phẳng cạnh cho cảm giác đẹp và sang trọng hơn so với cạnh bo viền như thời iPhone 6 - iPhone 11. Thiết kế này được nhiều người đánh giá là đẹp, sang nhưng đồng nghĩa với việc Apple đã bị nghèo nàn ý tưởng, không có đột phá khác về sáng tạo. Một trong những điểm khiến người dùng cảm thấy khó chịu nhất khi nhìn đó là tai thỏ trên iPhone 12 vẫn rất lớn. Toàn bộ 4 phiên bản iPhone 12 đều sử dụng màn hình super retina mới với tấm nền OLED cho hình ảnh đẹp, chân thực và sắc nét. Tuy nhiên, người dùng lại một phen "hụt hơi" khi Apple hoàn toàn lơ đi tốc độ quét màn hình. Trước đó, các iFan rất háo hức với màn hình 120Hz đối trọng với bộ đôi S20 và S20 Ultra của Samsung nhưng Apple vẫn lạnh lùng nói không. Apple rất tự hào với tính năng 5G trên iPhone và tự nhận đây là điện thoại 5G đầu tiên trên thế giới? Apple dành một thời lượng rất dài để nói về 5G, tuy nhiên tính năng này sẽ chỉ hiệu quả tại thị trường Mỹ trong thời gian trước mắt. Nhiều người cho rằng, Apple đang "thôi miên" người dùng với 5G để làm lơ đi những chi tiết khác. Trong khi iPhone 12 có 5 lựa chọn màu sắc thì iPhone 12 Pro, Pro Max có 4 lựa chọn. Một điều khiến người dùng lại "rầu thối ruột" đó là cụm Camera trên iPhone 12. Vẫn là hệ Camera lồi mất thẩm mỹ mà chưa được cải thiện thêm. Người dùng hi vọng iPhone 12 Pro, Pro Max sẽ được lên 4 Camera nhưng rất tiếc là bộ đôi này vẫn chỉ có 3 Camera mà thôi. Camera trên iPhone 12 được đánh giá là tốt hơn với cảm biến lớn hơn, khẩu độ tốt hơn, chụp ảnh với dải Dynamic Range rộng hơn, chống rung tốt hơn, quay video cũng ổn hơn nhưng tất cả cũng không hơn iPhone 11 Pro và Pro Max quá nhiều. Cảm biến LiDAR chỉ được trang bị trên iPhone 12 Pro và Pro Max, tuy nhiên nâng cấp này mang tính chất "màu mè" hơn là thực tế. iPhone 12 Pro và Pro Max được cải thiện khả năng chụp ảnh RAW nhưng những hãng khác cũng đã làm được điều tương tự. Trong khi đó, Apple không đề cập đến việc chỉnh sửa ảnh RAW bằng App gì, của bên thứ ba, miễn phí hay trả tiền... Chụp RAW cũng hướng tới đối tượng là nhiếp ảnh gia, không dành cho đa số người dùng nhưng lại không hỗ trợ chế độ chụp ảnh Pro cho phép can thiệp vào các thông số như tốc độ, khẩu độ... Bộ đôi này cũng cho khả năng biên tập Video tốt hơn nhưng đây cũng không phải tính năng được sử dụng quá thường xuyên. Điều khiến iFan khó hiểu là Apple lại tiếp tục né tránh việc nói ra dung lượng pin. Với kết nối 5G cùng với hàng tá nâng cấp trên, người dùng mong muốn một viên pin với dung lượng lớn hơn hoặc ít nhất là bằng với iPhone 11. Đúng như dự đoán, điều gây bức xúc nhất đối với người dùng đó là iPhone 12 sẽ chỉ được bán ra với thân máy kèm với phụ kiện duy nhất là dây sạc ligtnning to USB-C mà không có củ sạc, người dùng sẽ phải tự mua, đồng nghĩa với việc sẽ phải bỏ ra thêm một số tiền không nhỏ. iPhone 12 mini được bán ra với giá khởi điểm là 699 USD (dự kiến 20,9 triệu đồng) và iPhone 12 là 799 (dự kiến 21,9 triệu đồng). Đây là mức giá được cho là cao so với việc loại bỏ đi phần lớn các phụ kiện như tai nghe, củ sạc... khiến người dùng khá thất vọng. iPhone 12 Pro có giá khởi điểm 999 USD, iPhone 12 Pro Max là 1099 USD. Một điều gây hụt hẫng khác cho iFan đó là dung lượng khởi điểm. Theo đó, bộ đôi Pro, Pro Max sẽ bắt đầu với 128GB. iPhone 12 và mini hoàn toàn không được nhắc tới, nhiều khả năng bộ nhớ khởi điểm sẽ là 64GB như dự đoán. Điều cuối cùng khiến người dùng chán nản đó là cùng với việc iPhone 12 ra mắt, Apple chính thức ngừng bán iPhone 11 Pro và 11 Pro Max. Các mẫu iPhone 11, iPhone XR và iPhone SE 2020 vẫn được bán với giá khởi điểm lần lượt 599 USD, 499 USD và 399 USD.

