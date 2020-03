Phòng chống Covid-19: Không thể bỏ qua y học cổ truyền

(Kiến Thức) - Nhiều chuyên gia cho rằng, việc áp dụng các bài thuốc Y học cổ truyền vào phòng ngừa, chống lại bệnh hô hấp do virus gây ra không phải là mới, mà đã rất quen thuộc với người dân.

Theo các chuyên gia, y học cổ truyền cũng có tác dụng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cổng Thông tin TW Hội Giáo dục Chăm sóc sức khoẻ Cộng đồng Việt Nam vừa phối hợp với Báo Sức khoẻ Cộng đồng tổ chức buổi tọa đàm quan trọng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khó lường ở 199 Quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Hội thảo là cơ hội để người dân hiểu rõ hơn về vai trò của Y học cổ truyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh do virus, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp như Covid-19 do virus SARS-Cov-2 gây ra.

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia đều cho rằng, việc áp dụng các bài thuốc Y học cổ truyền vào phòng ngừa, chống lại các bệnh hô hấp do virus gây ra không phải là mới, mà đã rất quen thuộc với người dân.

Cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đã chứng minh điều này rất rõ. Đáng kể đến có công trình nghiên cứu tác động của 9 loại thảo mộc trong việc tăng cường sức đề kháng, thanh lọc cơ thể của Viện Y học ứng dụng Việt Nam năm 2017.

PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh - Phó Viện Trưởng Viện Y Học ứng dụng Việt Nam cho biết: Đông y có những điểm mạnh riêng. Thứ nhất, có những bài thuốc kìm hãm phát triển vi khuẩn tại chỗ. Ví dụ những bài thuốc sát trùng, kìm hãm sự phát triển tại họng, đường tiêu hóa, đường hô hấp.

Một số bài thuốc để tăng cường sức khỏe miễn dịch chung. Tác dụng của những bài này thường chậm, nhưng chắc trong việc nâng cao tình trạng sức khỏe chung, đặc biệt trong giai đoạn nhẹ hoặc giai đoạn phục hồi bệnh.

Nếu giai đoạn nặng, có biến chứng về phổi, tim mạch, suy các tạng khác, lúc đó Đông y không can thiệp được, mà phải có sự can thiệp của Tây y.

PGS. TS. Hồ Bá Do - Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam thì cho rằng: Trước khi có Tây y (200 năm nay) thì YHCT đã có hàng nghìn năm, từ khi có mặt của con nguời ở mỗi Quốc gia. Như vậy, YHCT đã có ở Việt Nam 4000 năm nên càng không thể nói YHCT không điều trị được các bệnh mạn tính.

Theo TS Hồ Bá Do, các thuốc cổ truyền, phương pháp YHCT hỗ trợ điều trị bệnh do Virus đường hô hấp nói chung và do dịch Covid-19 nói riêng là điều hết sức cầng thiết vì bệnh này hiện nay chưa có thuốc kháng điều trị virus đặc hiệu.

Ông Do cho rằng, hầu hết bệnh tật của con người mắc nhẹ hay mắc nặng quyết định bởi sự chống dỡ cơ quan miễn dịch của cơ thể (sức đề kháng, sức chống đỡ của cơ thể).

Trong khi đó, phương pháp YHCT đối với các tác nhân do virus đường hô hấp (ôn bệnh, ôn dịch) luôn đề cập tác động nâng cao sức đề kháng của cơ thể (chính khí) chính khí mạnh, tà khí (vi khuẩn, virus) không nhập được.

Các chuyên gia cũng khuyên người dân nên áp dụng các bài thuốc của Bộ Y tế đã liệt kê, khi dùng nhớ đúng hướng dẫn của thầy thuốc.