Cận cảnh Ford Ranger Raptor 2020 hơn 1 tỷ đồng tại việt Nam

Ford Ranger Raptor 2020 mới về Việt Nam là phiên bản cao cấp nhất của dòng bán tải đình đám vốn luôn có doanh số tốt nhất thị trường. Đây được coi như phiên bản độ hợp pháp của dòng bán tải đến từ Mỹ, khách hàng sử dụng dòng xe này sẽ đăng ký như xe con và không có niên hạn sử dụng như Ranger thông thường. Sau khi Ford Ranger và Everest đều được nâng cấp từ đầu năm nay thì phải đến tận bây giờ những chiếc Ford Ranger Raptor 2020 facelift mới chính thức cập bến đại lý sau nhiều chờ đợi của khách hàng Việt Nam. Ở phiên bản mới, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ thay đổi nhẹ về ngoại hình nhưng về cơ bản thì chiếc "siêu bán tải" này vẫn còn quá hiện đại để phải đổi mới. Đặc biệt, màu Xanh lần này cũng Raptor nhạt hơn đầy mới mẻ hơn như biểu tượng Ford. Thay đổi lớn nhất ở phần đầu xe Ford Ranger Raptor 2020 là cụm đèn pha thiết kế vuông vức thay vì bóng tròn như trước. Hơn nữa, cụm đèn này không còn sử dụng công nghệ HID như trước mà thay vào đó là dạng Full-Led. Đây là nâng cấp đáng kể nhất ở ngoại thất trên Ford Ranger Raptor. Trong khi đó, lưới tản nhiệt vẫn đặc trưng với dòng chữ Ford sơn đen thể thao giống F-150. Ford Ranger Raptor 2020 vẫn sử dụng khung gầm cũ nên kích thước chiều Dài x Rộng x Cao của xe lần lượt là 5.363 x 1.873 x 2.028 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.220 mm, khoảng sáng gầm 230 mm. Ford Ranger Raptor nâng cấp sử dụng bộ mâm 17 inch 6 chấu kép sơn đen thể thao cùng bộ lốp chuyên chạy địa hình, tay nắm cửa màu đen có tích hợp cảm biến. Gương chiếu hậu trên bản Raptor chỉnh/gập điện tích hợp đèn xi-nhan. Bước sang phần đuôi, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ không mang đến bất cứ thay đổi nào so với "người tiền nhiệm" đã bán trước đó tại Việt Nam. Phiên bản Ford Ranger Raptor nâng cấp được cung cấp cụm đèn hậu thiết kế 3 khoang, cản sau tích hợp loạt cảm biến, cùng với đó là phần thùng xe rộng rãi bậc nhất phân khúc bán tải tại Việt Nam. Vẫn mang phong cách cứng cáp ở khoang nội thất, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ thay đổi một số chi tiết tiện nghi, còn về tổng thể không khác bản cũ. Vô-lăng trên xe Ford Ranger Raptor 2020 được bọc da có lỗ thông khí tích hợp đầy đủ phím bấm chức năng cùng lẫy chuyển số. Cụm đồng hồ đa sắc phía sau thiết kế ấn tượng hơn trên phiên bản Ranger tiêu chuẩn nhưng vẫn dựa trên kết cấu cũ. "Đặc sản" trên Ford Ranger Raptor 2020 vẫn là hệ thống ghế ngồi bọc da lộn màu đen điểm xuyết tông màu trắng giúp khoang lái của xe nổi bật. Ghế lái trên bản Raptor được chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau vẫn có trang bị bệ tỳ tay tương tự bản cũ. Ranger Raptor 2020 vẫn gây chú ý nhờ hệ thống quản lý địa hình (TMS) cùng 6 chế độ lái gồm: Thông thường, Thể thao, Cỏ-sỏi-tuyết, Bùn-cát, Đá và chế độ Baja dành cho Off-Road. Mặc dù được bổ sung khá nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn nhưng giá xe Ford Ranger Raptor 2020 vẫn không thay đổi so với bản cũ ở mức 1,198 tỷ đồng. Video: Ford Ranger Raptor 2020 những chi tiết được nâng cấp.

Ford Ranger Raptor 2020 mới về Việt Nam là phiên bản cao cấp nhất của dòng bán tải đình đám vốn luôn có doanh số tốt nhất thị trường. Đây được coi như phiên bản độ hợp pháp của dòng bán tải đến từ Mỹ, khách hàng sử dụng dòng xe này sẽ đăng ký như xe con và không có niên hạn sử dụng như Ranger thông thường. Sau khi Ford Ranger và Everest đều được nâng cấp từ đầu năm nay thì phải đến tận bây giờ những chiếc Ford Ranger Raptor 2020 facelift mới chính thức cập bến đại lý sau nhiều chờ đợi của khách hàng Việt Nam. Ở phiên bản mới, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ thay đổi nhẹ về ngoại hình nhưng về cơ bản thì chiếc "siêu bán tải" này vẫn còn quá hiện đại để phải đổi mới. Đặc biệt, màu Xanh lần này cũng Raptor nhạt hơn đầy mới mẻ hơn như biểu tượng Ford. Thay đổi lớn nhất ở phần đầu xe Ford Ranger Raptor 2020 là cụm đèn pha thiết kế vuông vức thay vì bóng tròn như trước. Hơn nữa, cụm đèn này không còn sử dụng công nghệ HID như trước mà thay vào đó là dạng Full-Led. Đây là nâng cấp đáng kể nhất ở ngoại thất trên Ford Ranger Raptor. Trong khi đó, lưới tản nhiệt vẫn đặc trưng với dòng chữ Ford sơn đen thể thao giống F-150. Ford Ranger Raptor 2020 vẫn sử dụng khung gầm cũ nên kích thước chiều Dài x Rộng x Cao của xe lần lượt là 5.363 x 1.873 x 2.028 (mm), chiều dài cơ sở đạt 3.220 mm, khoảng sáng gầm 230 mm. Ford Ranger Raptor nâng cấp sử dụng bộ mâm 17 inch 6 chấu kép sơn đen thể thao cùng bộ lốp chuyên chạy địa hình, tay nắm cửa màu đen có tích hợp cảm biến. Gương chiếu hậu trên bản Raptor chỉnh/gập điện tích hợp đèn xi-nhan. Bước sang phần đuôi, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ không mang đến bất cứ thay đổi nào so với "người tiền nhiệm" đã bán trước đó tại Việt Nam. Phiên bản Ford Ranger Raptor nâng cấp được cung cấp cụm đèn hậu thiết kế 3 khoang, cản sau tích hợp loạt cảm biến, cùng với đó là phần thùng xe rộng rãi bậc nhất phân khúc bán tải tại Việt Nam. Vẫn mang phong cách cứng cáp ở khoang nội thất, Ford Ranger Raptor 2020 sẽ thay đổi một số chi tiết tiện nghi, còn về tổng thể không khác bản cũ. Vô-lăng trên xe Ford Ranger Raptor 2020 được bọc da có lỗ thông khí tích hợp đầy đủ phím bấm chức năng cùng lẫy chuyển số. Cụm đồng hồ đa sắc phía sau thiết kế ấn tượng hơn trên phiên bản Ranger tiêu chuẩn nhưng vẫn dựa trên kết cấu cũ. "Đặc sản" trên Ford Ranger Raptor 2020 vẫn là hệ thống ghế ngồi bọc da lộn màu đen điểm xuyết tông màu trắng giúp khoang lái của xe nổi bật. Ghế lái trên bản Raptor được chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau vẫn có trang bị bệ tỳ tay tương tự bản cũ. Ranger Raptor 2020 vẫn gây chú ý nhờ hệ thống quản lý địa hình (TMS) cùng 6 chế độ lái gồm: Thông thường, Thể thao, Cỏ-sỏi-tuyết, Bùn-cát, Đá và chế độ Baja dành cho Off-Road. Mặc dù được bổ sung khá nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn nhưng giá xe Ford Ranger Raptor 2020 vẫn không thay đổi so với bản cũ ở mức 1,198 tỷ đồng. Video: Ford Ranger Raptor 2020 những chi tiết được nâng cấp.