Covid-19 có nhiều diễn biến mới và phức tạp, tính tới thời điểm hiện tại việc khống chế dịch vẫn đang là một cuộc chiến chưa có hồi kết. Sự ảnh hưởng của Covid-19 lên các hoạt động sản xuất kinh doanh là dễ thấy. Đối với dịch vụ Taxi nói chung, Taxi công nghệ nói riêng cũng không ngoại lệ.

Nhằm chống dịch hiệu quả, phía cơ quan chức năng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân ít ra đường, không tụ tập và tránh chỗ đông người, trường hợp cần thiết thì cần giữ khoảng cách từ 2m trở lên. Cùng với đó rất nhiều doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh ngừng hoạt động hoặc cho phép nhân viên làm việc tại nhà...



Điều này dẫn tới, thời gian gần đây, taxi công nghệ giảm sút lượng khách lớn. Phần vì tình hình dịch bệnh phức tạp, phần vì khách hàng cảm thấy lo lắng khi sử dụng dịch vụ taxi.

Trước đó, trường hợp bệnh nhân dương tính với Covid-19 sử dụng dịch vụ grabbike đã dấy lên không ít lo ngại về khả năng lây nhiễm phát tán từ dịch vụ này, cũng như an toàn của tài xế trong mùa dịch.

Mặc dù ngay sau đó phía Grab cũng phản hồi đầy đủ, và phối hợp với cơ quan chức năng để khống chế và kiểm soát lây lan.

Ứng dụng gọi xe công nghệ Be lắp màng ngăn giữa tài xế và ghế sau dành cho khách.

Đối với dịch vụ taxi mức độ nguy hiểm cao hơn đối với các dịch vụ vận chuyển khách khác như grabbike vì thời gian tiếp xúc với khách hàng trong không gian hẹp, kín lâu hơn.

Giải pháp "cứu cánh" chống covid-19 của taxi công nghệ được đưa ra như Becar, Grabcar lắp màng ngăn trong xe, GoViet đưa ra ý tưởng GoShield...



Mới đay, trước tình hình hiện tại của dịch bệnh, nhiều tài xế chạy xe công nghệ của Be được công ty này thử nghiệm làm màng ngăn giữa hai hàng ghế. Giải pháp này giúp phòng chống và giảm bớt nguy cơ lây nhiễm từ khách hàng đến tài xế, và ngược lại, giúp khách hàng có thể yên tâm hơn

Đại diện phía Be cho biết: Be đã tiên phong trong việc thực hiện màng ngăn để hạn chế phát tán dịch tiết đường hô hấp và tiếp xúc không cần thiết, đồng thời hỗ trợ tài xế bộ sản phẩm phun xịt khử khuẩn tiện dụng. Với bộ sản phẩm này, tài xế có thể chủ động vệ sinh xe mọi lúc mọi nơi, thay vì phải đi đến các địa điểm phun xịt tập trung, vốn bị hạn chế về không gian và thời gian.

Màng ngăn trong suốt ngày tạo nên một không gian ngăn cách nhất định giữa tài xế và khách hàng. Không gian phía ghế sau không bị ảnh hưởng nhiều, khách hàng vẫn giữ được tầm hình và vẫn có thể giao tiếp được với tài xế.

Phía Be cũng cho biết thêm, từ ngày 20/3, Be cũng tài trợ toàn bộ chi phí làm màng ngăn cho các tài xế có nhu cầu và tìm đối tác cung cấp các dịch vụ chăm sóc xe an toàn để thực hiện việc sát khuẩn xe. Dự kiến sẽ có 1.000 đối tác tài xế beCar ở Hà Nội và TP HCM được mời tham gia chương trình này.

Grab cũng thử nghiệm lắp màng ngăn trên các đối tác của mình.

Phía Grab cũng sẽ tiến hành lắp vách ngăn cho các xe đối tác đang hoạt động trong mảng grabcar.



Cùng với hai hãng Grab và Be, phía GoViet cũng thúc đẩy chương trình bảo vệ cho các tài xế của mình trước nguy cơ lây bệnh với sáng kiến GoShield. GoShield là sáng kiến cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn phòng chống dịch cho đối tác tài xế GoViet thông qua các máy bán hàng tự động. Theo đó, hàng nghìn đối tác tài xế GoViet sẽ được nhận miễn phí mỗi người 2 khẩu trang vải kháng khuẩn tại 10 điểm đặt máy bán hàng tự động ở Tp.HCM.

Giải pháp GoShield của ứng dụng GoViet dành cho các tài xế là đối tác bới GoViet.

Các giải pháp này tuy rất đơn giản nhưng lại đang là giải pháp cứu cánh chống Covid-19 giúp các hãng taxi công nghệ tiếp tục hoạt động, và khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ này.