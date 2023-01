Núi lửa trên Trái Đất hóa ra lại không nằm ở đất liền

Theo Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, có khoảng 1.350 núi lửa có khả năng hoạt động trên toàn thế giới và chỉ hơn một phần ba trong số chúng được biết là đã phun trào vào một thời điểm nào đó trong lịch sử được ghi lại.

Nhưng hầu hết các núi lửa nằm ở đâu? Nếu bạn muốn nhìn thấy một ngọn núi lửa đang hoạt động, bạn sẽ có cơ hội tìm thấy nó ở đâu nhất?

Một vụ phun trào núi lửa ở Hawaii

Theo Ed Llewellin, giáo sư nghiên cứu núi lửa tại Đại học Durham, Vương quốc Anh, hầu hết các núi lửa trên hành tinh đều nằm dưới nước, dọc theo hệ thống sống núi giữa đại dương dài 65.000 km.

“Khoảng 80% sản lượng magma của Trái đất đến từ các núi lửa dọc theo các rặng núi này, thường ở độ sâu 3-4 km dưới bề mặt đại dương. Một số hệ thống sống núi - khoảng 9.000 km - chạy qua phía đông Thái Bình Dương, nhưng nó cũng chạy qua tất cả các đại dương lớn, bao gồm 16.000 km dọc giữa Đại Tây Dương”, ông Llewellin nói thêm.

Chúng ta có thể dễ dàng quên đi những ngọn núi lửa này bởi vì chúng ẩn sâu bên dưới bề mặt đại dương và kết quả là các vụ phun trào của chúng hiếm khi ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng còn những ngọn núi lửa ở trên bề mặt đại dương thì sao?

Ông Llewellin cho biết: “Trong số các núi lửa trên đất liền, nhiều núi lửa nằm xung quanh Thái Bình Dương. Điều này là do Thái Bình Dương được bao quanh bởi “các khu vực hút chìm”, là những nơi xung quanh rìa của các mảng kiến tạo nơi một mảng trượt bên dưới một mảng khác”.

Do hoạt động kiến tạo này, Thái Bình Dương là nơi có Vành đai Lửa, một vành đai dài 40.000 km hình móng ngựa hoạt động địa chấn là tâm chấn của khoảng 90% các trận động đất trên thế giới và 75% núi lửa trên đất liền đang hoạt động trên thế giới.

Xung quanh Thái Bình Dương, các mảng đại dương già, lạnh và dày đặc trượt bên dưới các mảng lục địa liền kề. Khi các mảng này quay trở lại lớp phủ, chúng giải phóng nước từ các khoáng chất hình thành dưới đáy đại dương và nước này làm cho lớp phủ bên trên tan chảy, tạo ra magma.

Ông Llewellin giải thích: “Magma trồi lên từ lớp phủ bên trên mảng kiến tạo đang đi xuống và tìm đường đi qua mảng lục địa phía trên. Đây là lý do tại sao có nhiều dãy núi lửa trên khắp Thái Bình Dương, chẳng hạn như Andes ở Nam Mỹ, Cascades ở Bắc Mỹ, Aleutians giữa Alaska và Siberia,…”.

Ở phía tây Thái Bình Dương, các khu vực hút chìm chủ yếu có một mảng đại dương trượt bên dưới một mảng đại dương khác. Điều này có thể tạo thành các chuỗi núi lửa, chẳng hạn như quần đảo Nhật Bản và phần lớn Melanesia, một tiểu vùng của Châu Đại Dương ở Nam Thái Bình Dương bao gồm Fiji, Vanuatu, Quần đảo Solomon và Papua New Guinea.

Tuy nhiên, do bản chất của các chuyển động kiến tạo, Thái Bình Dương không phải lúc nào cũng là một điểm nóng về núi lửa. 252 triệu năm trước, khi kỷ Permi chuyển sang kỷ Trias, Trái Đất sẽ ít sự sống hơn nhiều do quy mô hoạt động núi lửa diễn ra trên toàn hành tinh. Vào thời điểm này, sự kiện được cho là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất từng diễn ra, với ước tính 96% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn bị tuyệt chủng phần lớn do các vụ phun trào núi lửa mạnh mẽ, theo một bài báo năm 2017 trên tạp chí Nature.

May mắn thay cho chúng ta, ngày nay các vụ phun trào núi lửa không nhiều như trước đây trên hành tinh.

Theo ông Llewellin: “Trong toàn bộ lịch sử của Trái Đất, tần suất hoạt động của núi lửa đã giảm dần. Trái Đất sơ khai nóng hơn nhiều so với ngày nay, nóng đến mức chúng tôi nghĩ rằng có những thời kỳ toàn bộ bề mặt Trái Đất được bao phủ trong một đại dương magma”.

Bằng chứng là một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Science Advances đã chỉ ra rằng khoảng 3,6 tỷ năm trước, một biển magma nóng sâu đã trải dài trên bề mặt Trái Đất.

“Trái Đất bây giờ mát mẻ và thân thiện hơn nhiều so với thời kỳ biển magma của nó và theo ông Llewellin, núi lửa có thể sẽ biến mất trên hành tinh của chúng ta do nó sẽ tiếp tục nguội đi theo thời gian”, ông Llewellin cho biết.

Điều này đã xảy ra trên Mặt Trăng. Nó nhỏ hơn nhiều so với Trái Đất và vì vậy nó nguội đi nhanh hơn. Đã có hoạt động núi lửa dữ dội trên Mặt Trăng hàng tỷ năm trước, những mảng tối lớn mà chúng ta thấy là biển dung nham đông đặc khổng lồ.

Tuy nhiên, núi lửa sẽ không sớm biến mất. Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng có thể mất 91 tỷ năm để lõi Trái đất mất hết nhiệt, nghĩa là núi lửa có khả năng tồn tại lâu hơn con người rất nhiều và thậm chí có thể tồn tại lâu hơn Mặt Trời. Mặt Trời có thể sẽ chết sau 5 tỷ năm nữa.

Nếu bạn muốn tận mắt chứng kiến một vụ phun trào núi lửa, bạn có thể đến Stromboli, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi nước Italia. Nó đã phun trào, gần như không ngừng nghỉ trong 1.500 năm qua hoặc lâu hơn nữa.