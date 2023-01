2 cọc tiền trong phòng quyền Trưởng phòng Kiểm định: Có bị thu hồi?

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc thu giữ tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan vụ án sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Những tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án sẽ được xác định là vật chứng của vụ án.



Đối với những tài sản do phạm tội mà có hoặc có liên quan đến tội phạm sẽ bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị can Trần Anh Quân - Quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới

Đối với 2 cọc tiền được phát hiện tại phòng ông Trần Anh Quân - quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) , luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền này có nguồn gốc từ đâu, có phải là tiền đưa hối lộ hay không hoặc có nguồn gốc phạm tội khác hay không để xem xét giải quyết.

Những cọc tiền này sẽ được xác định là vật chứng của vụ án. Việc xử lý vật chứng của vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Điều 7 Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP.

Cụ thể, theo quy định trên, vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hoặc tiêu hủy; Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước; Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được sẽ bị tịch thu và tiêu hủy…Như vậy, nếu hai cọc tiền trên được xác định là do phạm tội mà có, sẽ bị tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, đối với những vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ hoặc vụ án có liên quan đến kinh tế, tham nhũng, thông thường tài sản là tiền thu giữ được từ hoạt động khám xét tại nhà hoặc cơ quan, có thể là những tài sản có liên quan đến tội phạm. Đặc biệt là tiền thu được từ cơ quan, nơi làm việc của bị can. Do đó, việc xác định nguồn gốc số tiền nêu trên là rất quan trọng để quyết định đến việc xử lý như thế nào.

“Nếu là tiền không liên quan đến tội phạm, chỉ có thể bị tạm giữ để đảm bảo thi hành án đối với trách nhiệm của bị can. Còn nếu là tiền nhận hối lộ sẽ bị tịch thu sung công quỹ”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Anh Quân - Quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới cùng 2 thuộc cấp về tội Nhận hối lộ. Đây là diễn biến trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Thời điểm khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới vào sáng 28/12, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng làm việc của Trần Anh Quân ngoài hàng chục chồng hồ sơ, tài liệu trên bàn, dưới gầm bàn, trong các tủ…còn có một chiếc cặp da màu nâu, cũ kỹ, đã mốc meo và khóa lại.

Nghi vấn bên trong có tài liệu quan trọng, dưới sự chứng kiến của cán bộ lãnh đạo Phòng chuyên môn tại Cục Đăng Kiểm Việt Nam, các cán bộ điều tra đã mở chiếc cặp bí ẩn, phát hiện hai cọc tiền 500.000 đồng và 50.000 đồng, mới tinh, nguyên seri cất bên trong, cùng một số vật dụng khác.

Nhận định từ cơ quan chức năng, có thể số tiền này đã bị Quyền Trưởng Phòng Đăng kiểm xe cơ giới "bỏ quên" thời gian khá lâu…

Về các sai phạm cụ thể của Trần Anh Quân, Đặng Trần Khanh và Phạm Đức Ngọc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ, nhưng được biết, các đối tượng đã nhận tiền hối lộ để bỏ qua sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm.

Tại phòng Kiểm định xe cơ giới cũng có hệ thống màn hình máy tính theo dõi camera giám sát một số trung tâm đăng kiểm, nhưng hệ thống này "lắp cho có", không có người quản lý, điều hành và chưa ghi nhận bất kỳ một biên bản xử phạt nào qua việc giám sát camera...

Thời điểm khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM chủ trì phối hợp với Công an TP Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an. Sau khi cơ quan công an đọc lệnh khám xét, một số nhân viên giữ tài liệu vắng mặt được triệu tập đến để tiến hành kiểm tra.

Bên cạnh nhiều chồng hồ sơ, giấy tờ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm định xe cơ giới; các quyết định về nhân sự; các quyết định thành lập tổ kiểm tra hoạt động đăng kiểm... lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp kiểm tra các máy tính chung của phòng có chứa dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra.

