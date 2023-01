Dư âm COVID-19, làng hoa Xuân Quan kém nhộn nhịp ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, làng hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên tấp nập, nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, nhiều Hợp Tác Xã trồng hoa, cây cảnh tại đây cho biết: Năm nay thời tiết tương đối ủng hộ nhưng hậu quả của dịch COVID-19 vẫn còn rất nặng nề, nên năm nay, thị trường hoa cây cảnh vẫn chưa thể khởi sắc. Xã Xuân Quan, tỉnh Hưng Yên - nằm ở phía Bắc của huyện Văn Giang, giáp ranh với Thủ đô Hà Nội. Đây là nơi có nghề trồng hoa nhiều năm qua mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo được nhiều công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Hiện địa phương có 1.250 hộ trồng hoa cây cảnh, cây công trình với tổng diện tích là hơn 178 ha chiếm 77,2% diện tích đất nông nghiệp. Mọi năm vào thời điểm cận Tết, lượng người đổ về chợ hoa Xuân Quan để mua buôn, mua lẻ và thưởng ngoạn hoa rất đông. Tuy nhiên năm nay do kinh tế khó khăn, sự sôi động, nhộn nhịp của làng hoa nổi tiếng suy giảm rõ rệt. Ngay từ đầu đường dẫn vào khu HTX hoa, cây cảnh Xuân Quan đã bày bán la liệt quất, mai, bưởi, mộc hương... Những chậu quất thế thác đổ nhỏ được rao bán với giá 150-170 nghìn đồng, nếu người dân có nhu cầu mua số lượng nhiều, mua buôn từ 50 chậu trở lên giá còn 120 nghìn đồng. Bưởi thế được rao bán từ 1,2 triệu - 1,7 triệu đồng/ chậu. Mọi năm những vườn trồng đào thế này thu hút rất đông người dân đến mua hoa, chụp ảnh. Song năm nay cảnh tượng có vẻ đìu hiu hơn. Cảnh đào phai được chủ vườn rao bán giá từ 300-400 nghìn đồng/chậu Những chậu mai vàng được nhà vườn Trúc Linh rao bán từ 300-400 nghìn đồng. Chủ nhà vườn cho biết, mai đang thì rộ nụ, nếu mua bây giờ chơi đúng dịp Tết thì hoa sẽ nở rộ, rất đẹp. Chủ nhà vườn cho biết thêm, dù năm nay đã hết dịch COVID-19, cuộc sống trở về bình thường nhưng ảnh hưởng của nó đến đời sống, kinh tế người dân quá lớn nên người trồng hoa cũng bị ảnh hưởng. Theo các chủ nhà vườn, mọi năm từ giữa tháng 11 âm lịch đến tháng 12 âm lịch là xe ô tô chật kín các ngả đường để đóng hàng chở đi các tỉnh. Tuy nhiên năm nay tình hình ảm đạm hơn. Do không phải cạnh tranh nhiều như mọi năm, các thương lái cũng thủng thẳng chọn cho mình những chậu hoa đẹp để về bán Tết. Cúc mâm xôi được rao giá 200 nghìn/ chậu nhỏ. Những chậu cúc mâm xôi to, đã chúm chím nở được bán với giá 300-400 nghìn đồng. Do kinh tế năm nay bị ảnh hưởng, nhiều nhà vườn cũng tính toán để sản xuất, nhập hoa ở mức tương đối, phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài đào, quất, bưởi... là những mặt hàng "hot" tại làng hoa thì các loại cây cảnh, hoa cảnh cũng là nét nổi bật ở Xuân Quan. Hoa bạch mộc trà được rao bán giá 200 nghìn/ chậu. Rất nổi tiếng ở làng hoa là cây Mộc Hương, đây là loại cây chủ đạo, được người dân ươm, trồng quanh năm. Giá cây giao động từ 60 nghìn - 220 nghìn cây con giống, cho đến 800 nghìn những thân lớn hơn, có thể trồng làm cảnh, trang trí ngay sau khi mua. Hoa thược dược được bán với giá 20 nghìn đồng/ chậu, đây là mặt hàng bán khá chạy vì rẻ. Hoa cúc là mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về. Hoa được bán theo bông hoặc theo chậu. Giá cả tùy từng thời điểm và nhu cầu người dân. Tết đến Xuân về khi hỏi về mong ước của bà con làng nghề hoa Xuân Quan trong 2023, nhiều hộ chia sẻ, chỉ mong được các cấp, các ngành hỗ trợ nhiều hơn để bà con, ngành sản xuất hoa cây cảnh nơi đây phát triển theo hướng áp dụng khoa học công nghệ cao mang tính bền vững hơn, an toàn.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, làng hoa Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên tấp nập, nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên, nhiều Hợp Tác Xã trồng hoa, cây cảnh tại đây cho biết: Năm nay thời tiết tương đối ủng hộ nhưng hậu quả của dịch COVID-19 vẫn còn rất nặng nề, nên năm nay, thị trường hoa cây cảnh vẫn chưa thể khởi sắc. Xã Xuân Quan, tỉnh Hưng Yên - nằm ở phía Bắc của huyện Văn Giang, giáp ranh với Thủ đô Hà Nội. Đây là nơi có nghề trồng hoa nhiều năm qua mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo được nhiều công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Hiện địa phương có 1.250 hộ trồng hoa cây cảnh, cây công trình với tổng diện tích là hơn 178 ha chiếm 77,2% diện tích đất nông nghiệp. Mọi năm vào thời điểm cận Tết, lượng người đổ về chợ hoa Xuân Quan để mua buôn, mua lẻ và thưởng ngoạn hoa rất đông. Tuy nhiên năm nay do kinh tế khó khăn, sự sôi động, nhộn nhịp của làng hoa nổi tiếng suy giảm rõ rệt. Ngay từ đầu đường dẫn vào khu HTX hoa, cây cảnh Xuân Quan đã bày bán la liệt quất, mai, bưởi, mộc hương... Những chậu quất thế thác đổ nhỏ được rao bán với giá 150-170 nghìn đồng, nếu người dân có nhu cầu mua số lượng nhiều, mua buôn từ 50 chậu trở lên giá còn 120 nghìn đồng. Bưởi thế được rao bán từ 1,2 triệu - 1,7 triệu đồng/ chậu. Mọi năm những vườn trồng đào thế này thu hút rất đông người dân đến mua hoa, chụp ảnh. Song năm nay cảnh tượng có vẻ đìu hiu hơn. Cảnh đào phai được chủ vườn rao bán giá từ 300-400 nghìn đồng/chậu Những chậu mai vàng được nhà vườn Trúc Linh rao bán từ 300-400 nghìn đồng. Chủ nhà vườn cho biết, mai đang thì rộ nụ, nếu mua bây giờ chơi đúng dịp Tết thì hoa sẽ nở rộ, rất đẹp. Chủ nhà vườn cho biết thêm, dù năm nay đã hết dịch COVID-19, cuộc sống trở về bình thường nhưng ảnh hưởng của nó đến đời sống, kinh tế người dân quá lớn nên người trồng hoa cũng bị ảnh hưởng. Theo các chủ nhà vườn, mọi năm từ giữa tháng 11 âm lịch đến tháng 12 âm lịch là xe ô tô chật kín các ngả đường để đóng hàng chở đi các tỉnh. Tuy nhiên năm nay tình hình ảm đạm hơn. Do không phải cạnh tranh nhiều như mọi năm, các thương lái cũng thủng thẳng chọn cho mình những chậu hoa đẹp để về bán Tết. Cúc mâm xôi được rao giá 200 nghìn/ chậu nhỏ. Những chậu cúc mâm xôi to, đã chúm chím nở được bán với giá 300-400 nghìn đồng. Do kinh tế năm nay bị ảnh hưởng, nhiều nhà vườn cũng tính toán để sản xuất, nhập hoa ở mức tương đối, phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài đào, quất, bưởi... là những mặt hàng "hot" tại làng hoa thì các loại cây cảnh, hoa cảnh cũng là nét nổi bật ở Xuân Quan. Hoa bạch mộc trà được rao bán giá 200 nghìn/ chậu. Rất nổi tiếng ở làng hoa là cây Mộc Hương, đây là loại cây chủ đạo, được người dân ươm, trồng quanh năm. Giá cây giao động từ 60 nghìn - 220 nghìn cây con giống, cho đến 800 nghìn những thân lớn hơn, có thể trồng làm cảnh, trang trí ngay sau khi mua. Hoa thược dược được bán với giá 20 nghìn đồng/ chậu, đây là mặt hàng bán khá chạy vì rẻ. Hoa cúc là mặt hàng không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về. Hoa được bán theo bông hoặc theo chậu. Giá cả tùy từng thời điểm và nhu cầu người dân. Tết đến Xuân về khi hỏi về mong ước của bà con làng nghề hoa Xuân Quan trong 2023, nhiều hộ chia sẻ, chỉ mong được các cấp, các ngành hỗ trợ nhiều hơn để bà con, ngành sản xuất hoa cây cảnh nơi đây phát triển theo hướng áp dụng khoa học công nghệ cao mang tính bền vững hơn, an toàn.