Cọc tiền âm phủ và nhát dao chí mạng kết thúc một mối tình

Tối 16/2/2020, lễ tân nhà nghỉ N.V (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đón tiếp một vị khách bịt mặt kín mít đến thuê phòng. Chỉ lát sau, một người phụ nữ cũng đến và lên phòng mà người đàn ông kia đang ở. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Không lâu, người đàn ông trở xuống nói với lễ tân là bạn nữ của mình xuống sau và sẽ thanh toán tiền. Việc này vốn dĩ không lạ nên nhân viên nhà nghỉ chẳng nghi ngờ gì. Tuy vậy, đợi mãi chẳng thấy khách nữ trả phòng, lễ tân linh cảm có chuyện chẳng lành nên lên kiểm tra.thì phát hiện vị khách nữ dường như đã tử vong, xung quanh có nhiều vết máu. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Nhận được tin báo, Công an huyện Hiệp Hòa và Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt. Bước đầu, các điều tra viên xác định nạn nhân là nữ giới, gần 40 tuổi. Người này tử vong trên giường với 5 vết thương. Khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một tập tiền âm phủ mệnh giá 200 nghìn, ngoài ra còn có một tờ tiền thật cùng mệnh giá. Gần đó là chai thuốc trừ sâu đã hết. (Ảnh: Gia đình và xã hội) Nạn nhân nữ không có giấy tờ tùy thân nên ngay lập tức chưa thể xác định được danh tính. Quá trình rà soát, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an tỉnh Bắc Giang cũng làm rõ nạn nhân là chị P (SN 1982, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang). Qua khai thác, các điều tra viên được biết, chiều cùng ngày nạn nhân được một người phụ nữ khác chở đến đây bằng xe máy. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Lễ tân cũng không cung cấp được thêm thông tin gì có giá trị về người đàn ông bí hiểm đã ở cùng chị P. Lúc này, người phụ nữ chở chị P đến nhà nghỉ trở thành nhân chứng quan trọng. Theo đó, khi làm việc với công an, người này thừa nhận có chở nạn nhân đến nhà nghỉ vào chiều tối 16/2. Sau khi quay về được một lúc, chị ta nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung "đến nhà nghỉ mà đón nó về". (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tập trung xác minh chi tiết này, chỉ ít lâu sau Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ số điện thoại trên là của Tạ Văn Hiền (SN 1981, trú tại Phổ Yên, Thái Nguyên). Một tổ công tác được cử gấp lên nhà đối tượng tình nghi số 1 này. (Ảnh: Người đưa tin) Lên tới nơi, các điều tra viên nhận được thông tin, Hiền được người nhà đưa đi cấp cứu ở bệnh viện vì ngộ độc thuốc trừ sâu. Chi tiết này bất ngờ trùng khớp với vỏ chai thuốc mà Công an Bắc Giang thu giữ tại hiện trường chị P bị sát hại. Sau khi qua khỏi cơn nguy kịch, Hiền được đưa về trụ sở công an để làm việc. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Hiền khai mình là đầu mối bán thịt lợn cho các tiểu thương. Khoảng năm 2016 anh ta quen chị P và thường xuyên đổ mối thịt cho chị này về bán lẻ ở chợ. Quá trình làm ăn, đi lại giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Suốt thời gian làm ăn, Hiền nhiều lần cho chị P nợ tiền hàng, tổng cộng khoảng hơn 200 triệu. Đến tháng 2/2020, Hiền bí tiền nên đòi chị P thanh toán, tuy nhiên người phụ nữ này chưa trả được. Bắt đầu từ đây giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Trong một lần nói chuyện, chị P nổi nóng và đập vỡ điện thoại của Hiền. Cho rằng chị P đã lừa gạt và lợi dụng tình cảm của mình nên Hiền lên kế hoạch sát hại người yêu để trả thù. Hiền chuẩn bị một tập tiền âm phủ mệnh giá 200 nghìn rồi bọc hai đầu bằng hai tờ tiền thật. Anh ta chụp ảnh gửi cho chị P và nói sẽ cho người yêu 20 triệu để trang trải cuộc sống và hẹn chị P đến nhà nghỉ. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tin lời, chiều tối 16/2/2020 chị P đến nhà nghỉ, lên phòng mà Hiền thuê như đã hẹn. Khi vào tới nơi, Hiền lập tức dùng dao đâm 5 nhát làm chị P tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiền mở chai thuốc trừ sâu uống hết rồi bỏ đi. Trên đường về Phổ Yên, Hiền mua thêm một chai thuốc nữa để uống. Tuy nhiên được người nhà phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu nên Hiền qua cơn nguy kịch. (Con dao gây án, ảnh: Gia đình và xã hội) Sau này, với tội ác của mình, Hiền đã bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt mức án 19 năm tù. (Ảnh: Báo Bắc Giang) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

