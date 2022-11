6 vụ phun trào núi lửa lớn kinh hoàng nhất trong lịch sử

1. Phun trào núi lửa Yellowstone – 640.000 năm trước: toàn bộ công viên quốc gia Yellowstone là một ngọn núi lửa đang hoạt động dưới chân du khách. Ba vụ phun trào mạnh 8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách đây 2,1 triệu năm, cách đây 1,2 triệu năm và gần đây nhất là 640.000 năm trước. (Nguồn:VnExpress) Vụ phun trào mới nhất được xem là vụ phun trào núi lửa lớn nhất lịch sử đã tạo ra miệng núi lửa khổng lồ của công viên, có chiều ngang 30 x 45 dặm (48 x 72 km). (Nguồn: Báo Người Lao Động) 2. Núi Tambora, đảo Sumbawa, Indonesia – năm 1815: vụ nổ của Núi Tambora là vụ nổ lớn nhất từng được con người ghi nhận, xếp hạng cao thứ hai trong bảng xếp hạng. (Nguồn: Tinhte) Vụ phun trào đạt đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 1815, khi nó nổ lớn đến mức người ta nghe thấy nó trên đảo Sumatra, cách đó hơn 1.200 dặm (1.930 km). Số người chết do vụ phun trào ước tính lên tới 71.000 người, và những đám mây tro bụi dày đặc phủ xuống nhiều hòn đảo xa xôi. (Nguồn: SRF) 3. Núi lửa Changbaishan – năm 1000: vụ phun trào tạo ra một miệng núi lửa lớn có chiều ngang gần 3 dặm (4,5 km) và sâu gần 1 km ở đỉnh núi. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Nằm ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, ngọn núi phun trào lần cuối vào năm 1702, và các nhà địa chất cho rằng nó không hoạt động. (Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt) 4. Núi Thera – Khoảng 1610 TCN: các nhà địa chất cho rằng núi lửa Thera của quần đảo Aegean đã phát nổ với năng lượng của hàng trăm quả bom nguyên tử chỉ trong một tích tắc của giây. (Nguồn: historymuseum.ca) Mặc dù không có tài liệu nào về vụ phun trào nhưng các nhà địa chất cho rằng đây có thể là vụ nổ mạnh nhất từng chứng kiến. (Nguồn: Science) 5. Núi lửa Ilopango – năm 450: vụ phun trào đầu tiên được biết đến là một vụ phun trào lớn. Nó bao phủ phần lớn miền trung và miền tây El Salvador bằng đá bọt và tro bụi, đồng thời phá hủy các thành phố thời kỳ đầu của người Maya, buộc người dân phải chạy trốn. (Nguồn: nasa.gov) Các tuyến đường thương mại bị gián đoạn, và các trung tâm của nền văn minh Maya chuyển từ các vùng cao nguyên của El Salvador đến các vùng đất thấp ở phía bắc và ở Guatemala. ( Nguồn: volcano.si.edu) 6. Đảo Ambrym – năm 50: hòn đảo núi lửa rộng 257 dặm vuông (665 km vuông), đã chứng kiến một trong những vụ phun trào ấn tượng nhất trong lịch sử, một vụ phun trào tro bụi xuống núi và tạo thành một miệng núi lửa rộng 7,5 dặm (12 km). (Nguồn: Top 10 bí ẩn) Nó đã phun trào gần 50 lần kể từ năm 1774, và đã chứng tỏ là một người hàng xóm nguy hiểm đối với người dân địa phương. Năm 1894, sáu người thiệt mạng do bom núi lửa và bốn người bị dòng dung nham vượt qua, và năm 1979, lượng mưa axit do núi lửa gây ra đã thiêu rụi một số cư dân. (Nguồn: Pinterest)

1. Phun trào núi lửa Yellowstone – 640.000 năm trước: toàn bộ công viên quốc gia Yellowstone là một ngọn núi lửa đang hoạt động dưới chân du khách. Ba vụ phun trào mạnh 8 độ richter đã làm rung chuyển khu vực cách đây 2,1 triệu năm, cách đây 1,2 triệu năm và gần đây nhất là 640.000 năm trước. (Nguồn:VnExpress) Vụ phun trào mới nhất được xem là vụ phun trào núi lửa lớn nhất lịch sử đã tạo ra miệng núi lửa khổng lồ của công viên, có chiều ngang 30 x 45 dặm (48 x 72 km). (Nguồn: Báo Người Lao Động) 2. Núi Tambora, đảo Sumbawa, Indonesia – năm 1815: vụ nổ của Núi Tambora là vụ nổ lớn nhất từng được con người ghi nhận, xếp hạng cao thứ hai trong bảng xếp hạng. (Nguồn: Tinhte) Vụ phun trào đạt đến đỉnh điểm vào tháng 4 năm 1815, khi nó nổ lớn đến mức người ta nghe thấy nó trên đảo Sumatra, cách đó hơn 1.200 dặm (1.930 km). Số người chết do vụ phun trào ước tính lên tới 71.000 người, và những đám mây tro bụi dày đặc phủ xuống nhiều hòn đảo xa xôi. (Nguồn: SRF) 3. Núi lửa Changbaishan – năm 1000: vụ phun trào tạo ra một miệng núi lửa lớn có chiều ngang gần 3 dặm (4,5 km) và sâu gần 1 km ở đỉnh núi. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Nằm ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên, ngọn núi phun trào lần cuối vào năm 1702, và các nhà địa chất cho rằng nó không hoạt động. (Nguồn: Wikipedia Tiếng Việt) 4. Núi Thera – Khoảng 1610 TCN: các nhà địa chất cho rằng núi lửa Thera của quần đảo Aegean đã phát nổ với năng lượng của hàng trăm quả bom nguyên tử chỉ trong một tích tắc của giây. (Nguồn: historymuseum.ca) Mặc dù không có tài liệu nào về vụ phun trào nhưng các nhà địa chất cho rằng đây có thể là vụ nổ mạnh nhất từng chứng kiến. (Nguồn: Science) 5. Núi lửa Ilopango – năm 450: vụ phun trào đầu tiên được biết đến là một vụ phun trào lớn. Nó bao phủ phần lớn miền trung và miền tây El Salvador bằng đá bọt và tro bụi, đồng thời phá hủy các thành phố thời kỳ đầu của người Maya, buộc người dân phải chạy trốn. (Nguồn: nasa.gov) Các tuyến đường thương mại bị gián đoạn, và các trung tâm của nền văn minh Maya chuyển từ các vùng cao nguyên của El Salvador đến các vùng đất thấp ở phía bắc và ở Guatemala. ( Nguồn: volcano.si.edu) 6. Đảo Ambrym – năm 50: hòn đảo núi lửa rộng 257 dặm vuông (665 km vuông), đã chứng kiến một trong những vụ phun trào ấn tượng nhất trong lịch sử, một vụ phun trào tro bụi xuống núi và tạo thành một miệng núi lửa rộng 7,5 dặm (12 km). (Nguồn: Top 10 bí ẩn) Nó đã phun trào gần 50 lần kể từ năm 1774, và đã chứng tỏ là một người hàng xóm nguy hiểm đối với người dân địa phương. Năm 1894, sáu người thiệt mạng do bom núi lửa và bốn người bị dòng dung nham vượt qua, và năm 1979, lượng mưa axit do núi lửa gây ra đã thiêu rụi một số cư dân. (Nguồn: Pinterest)