Nhà mạng Mỹ AT&T tiêu thụ điện thoại VinSmart tiếng tăm gì không?

Trên website của FCC, thông tin về mẫu điện thoại thông minh được cho là sản phẩm của VinSmart và AT&T lộ diện trong mục EAS - Thiết bị điện tử sẽ được bán trên thị trường Mỹ. Mẫu điện thoại của VinSmart xuất hiện trên trang FCC với mã 2AVD3V340U từ ngày 23/6 kèm thư giới thiệu và các thông tin về kết quả của các bài kiểm thử chất lượng. Tới ngày 20/7, FCC chính thức đăng tải thông tin nhãn mác, hé lộ những "ẩn số" đầu tiên của mẫu điện thoại này.

Bắc Mỹ là thị trường rất khó khăn để thâm nhập với những quy định, tiêu chuẩn khắt khe nhưng những sản phẩm đã được bán tại đây như một lời khẳng định chất lượng không thể tốt hơn. Vsmart biết điều đó và họ đã có kế hoạch này từ khá lâu mặc dù đây vẫn là thương hiệu non trẻ tuổi đời khoảng 2 năm.

VSmart sẽ có bước "xâm lược" đầu tiên tới thị trường Bắc Mỹ thông qua nhà mạng AT&T.

Điểm đáng chú ý là dòng chữ "AT&T SKU: S505C và Dillon Device Label". Như vậy, mẫu điện thoại này do VinSmart phát triển và sản xuất nhưng khi bán ở Mỹ sẽ mang thương hiệu AT&T. Tên máy có thể là Dillon, hoặc nhà mạng có thể đổi tên khi chính thức bán ra thị trường. Cùng lúc đó, vào ngày 10/10, tờ Bloomberg đăng tải thông tin trên hệ thống Terminal, VinSmart đã nhận được chứng chỉ liên bang về mẫu điện thoại thông minh sản xuất dưới thương hiệu AT&T vào tháng 6/2020. Như vậy, mẫu điện thoại này đã đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và sẽ bán ra ở thị trường Mỹ trong thời gian tới.

Trước đó, xuất hiện tại chương trình First Move về kinh tế hàng đầu của CNN hồi cuối tháng 7, bà Lê Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Vingroup, Tổng Giám đốc VinSmart, từng hé lộ công ty sẽ có sản phẩm gia nhập thị trường Mỹ trong năm nay. Lô hàng đầu tiên đã xuất khẩu đi Mỹ trước đó một tháng. Tuy nhiên, do thỏa thuận bảo mật, VinSmart không được tiết lộ tên đối tác và các model nào do công ty này sản xuất. Hợp đồng này đã thực hiện được khoảng 1 năm. Lô hàng gồm 4 dòng điện thoại khác nhau, đều hỗ trợ kết nối 4G. Số lượng đặt hàng cụ thể tùy thuộc vào từng giai đoạn, nhưng dự kiến khoảng 1,5 đến 2 triệu chiếc.

Độ phủ của nhà mạng AT&T tại thị trường Mỹ

Hiện chưa có thông tin chính thức từ hãng điện thoại Việt về sự hợp tác và thời điểm AT&T bán điện thoại tại Xứ Cờ Hoa. Tuy vậy, thông tin chính thức trên website FCC và được Bloomberg đăng tải đã chứng tỏ tính xác thực của thương vụ này. Đây cũng được coi là bước đi thành công của Ông Phạm Nhật Vượng trên con đường đưa Việt Nam tới "sân chơi quốc tế". Đồng thời, thay đổi cách mà thế giới đang nhìn Việt Nam là một đất nước nghèo, lạc hậu, nay đã được thị trường quốc tế công nhận, đặc biệt là ở Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tập đoàn AT&T là một công ty viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Tháp Whitacre ở vùng trung tâm Dallas, Texas. AT&T là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai và là hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định lớn nhất ở Hoa Kỳ. Công ty cũng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền băng thông rộng. AT&T là công ty lớn thứ ba ở Texas (công ty lớn nhất không hoạt động trong ngành dầu mỏ, chỉ sau ExxonMobil và ConocoPhillips, và là công ty lớn nhất ở Dallas). Tính đến tháng 5 năm 2013, AT&T là công ty lớn thứ 21 trên thế giới về giá trị giao dịch, và là công ty không hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ lớn thứ 13. Tính đến năm 2014, đây cũng là công ty viễn thông di động lớn thứ 20 trên thế giới, với trên 250 triệu người dùng di động. Theo thống kê trên trang Statista, AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile và US Cellular là 5 nhà mạng lớn nhất nước Mỹ. Trong đó, AT&T và Verizon là hai nhà mạng có độ phủ rộng nhất và mang về doanh thu "khủng" trong năm 2019, lần lượt 181,19 tỷ USD và 131,87 tỷ USD.