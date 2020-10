iPhone 12 ra mắt: Fan Táo đi từ... thất vọng này sang nỗi buồn khác?

Trước thềm ra mắt, iPhone đã rò rỉ toàn bộ những thông tin quan trọng. Những thông tin này đều xuất phát từ những nguồn tin tương đối đáng tin cậy. Fan của nhà Táo khuyết đang thể hiện rõ sự thất vọng nếu những điều trên là đúng. Điều đầu tiên, Apple từng cho biết iPhone 12 sẽ có dung lượng bộ nhớ khởi điểm là 128GB ở tất cả các phiên bản. Tuy nhiên, gần đây nhất, một nguồn thông tin đáng tin cậy tuồn ra khiến iFan hụt hẫng, iPhone 12 sẽ có bộ nhớ 64GB khởi điểm, chỉ từ phiên bản iPhone Pro/ Pro Max mới có dung lượng 128GB. Điểm đáng nói thứ hai, iPhone 12 gần như chắc chắn sẽ mang trên mình thiết kế phẳng cạnh như iPhone 4 thay bị cạnh bo tròn quen thuộc xuất hiện từ thời iPhone 6. Thiết kế này mang vẻ mạnh mẽ, nam tính được nhiều người thích. Tuy nhiên, những Fan táo trung thành thì lại lộ rõ vẻ thất vọng khi Apple đang thể hiện sự "cạn kiệt" ý tưởng, "ăn mày dĩ vãng" khi phải lục về thiết kế cũ của chiếc iPhone 4 được đánh giá là chiếc Smartphone có thiết kế đẹp nhất. Camera của iPhone 12 series có nhiều cải tiến. Trong đó, đáng kể là cụm camera trên phiên bản Pro/Pro Max được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng zoom quang học, với việc hỗ trợ khả năng zoom quang 4x và 5x. Tuy nhiên, nâng cấp này có thể sẽ không xuất hiện trên iPhone 12 và iPhone 12 mini. Bộ iPhone 12 này vẫn sẽ chỉ dùng cụm camera kép với cải tiến không quá đáng kể. Hai phiên bản iPhone 12 Pro và Pro Max được cho là sẽ có phần khung bằng thép không gỉ, trong khi hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ có khung nhôm. iPhone 12 mini và iPhone 12 sẽ có đến 5 tuỳ chọn màu sắc gồm: Đen, Trắng, Đỏ, Xanh lá và Xanh dương. Trong khi đó, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max lại chỉ có 4 tuỳ chọn màu sắc, gồm: Vàng, Bạc, Graphite và Xanh dương. Tức là người dùng sẽ phải cân đối về màu sắc khi 2 bản iPhone cao cấp hơn lại đơn điệu màu sắc như vậy. Về thời lượng pin, iPhone 12‌ Pro và 12 Pro Max được cho là có thời lượng pin tăng ít nhất một giờ, nhưng thời lượng pin của ‌iPhone 12‌ mini dự kiến sẽ kém không bằng iPhone 11 tiền nhiệm vì có kích thước nhỏ hơn. Như vậy, viên pin của iPhone 12 series sẽ không có cải thiện gì nhiều hơn so với iPhone 11. Tính năng quay video cũng không có nhiều nâng cấp đáng kể. Trong khi các đối thủ đã đưa tính năng xoá phông khi quay video lên sản phẩm của mình thì iPhone 12 vẫn "im lặng" chưa có bất kì xác nhận nào về vấn đề này. Rõ ràng, những tín đồ của quay video, đặc biệt khi tiktok đang ngày càng phát triển thì các iFan không hài lòng nếu Apple quyết định giấu nhẹm tính năng hay ho này. Tốc độ quét màn hình trên iPhone 12 được cho là sẽ kém hơn so với đối thủ. Vừa qua, chúng ta đã chứng kiến bộ đôi Samsung S20/S20 Ultra có màn hình tuyệt vời như thế nào với tốc độ quét màn hình 120hz. Tuy nhiên, chỉ có bộ iPhone 12 Pro/ Pro Max mới sở hữu màn hình này, còn trên iPhone 12 sẽ không có cải thiện gì nhiều. Mức giá khởi điểm của iPhone 12 là 699 USD, iPhone 12 Pro là 999 USD được cho là khá cao so với mặt bằng chung. Đặc biệt là trong thời đại dịch COVID-19, người dùng ngại chi nhiều tiền cho điện thoại, mà thực tế là không có kinh tế dư dả chỉ để nhận thêm không quá nhiều nâng cấp. iPhone 12 sẽ ra mắt trong sự kiện Hi, Speed tối 13/10 này

