Chuyện bà Tân Vlog chia đồ ăn cho "các cháu ơi" bằng đĩa bị... chó liếm

Mới đây, trong clip làm món bánh tiêu hình bàn tay, bà Tân Vlog không chỉ khiến người xem "hoảng hồn" về những chiếc bánh có hình thù kì dị mà còn tiếp tục mắc lại lỗi mất vệ sinh trong lúc chế biến đồ ăn. Thay vì làm những chiếc bánh tiêu phiên bản hình tròn quen thuộc thì bà Tân lại làm bánh tiêu hình bạch tuộc, hay còn gọi là bánh tiêu bàn tay. Trong quá trình làm bánh, dù đã đeo găng tay để giữ vệ sinh nhưng bà Tân lại dùng nguyên bàn tay đang đeo găng để kéo ghế ngồi, sau đó lập tức cho vào nhào bột. Điều này cũng khiến nhiều cư dân mạng đặt những dấu hỏi lớn về độ vệ sinh của những chiếc bánh. Trước đó, Youtuber này đã từng trổ tài nấu món trà bí đao giải nhiệt mùa hè với dung tích lên đến 60 lít. Nhiều "thánh soi" đã phát hiện ra bà Tân chưa rửa sạch bí, nấu nguyên vỏ không gọt. Sau khi thái xong, bà đổ hết vào nồi, những khúc bí được cắt ra vẫn còn dính nguyên phấn trắng. Chưa hết, nhìn bà Tân trộn hết nguyên liệu với nhau vào trong chiếc nồi to, nhiều người bày tỏ sự lo lắng không biết còn thứ gì bà chưa rửa nữa không. Sau khi nước bí đao được bà lọc sạch sẽ, đổ đá vào múc ra mời các cháu hàng xóm uống thử như mọi khi. Lần gây tranh cãi nhất có lẽ là vlog làm bánh được giới trẻ ưa chuộng thời gian qua với kích thước siêu to khổng lồ - oreo cheesecake hoa anh đào. Tuy nhiên, gần cuối clip, người xem phát hiện ra một chú chó đi ngang qua, liếm vào những chiếc đĩa được đặt ở dưới sân. Ít giây sau, có một bàn tay vẫy qua lại để chú chó rời đi chỗ khác. Những chiếc đĩa này sau đó được bà Tân dùng để đựng và chia bánh cho các cháu của mình. Chi tiết này trở thành chủ đề tranh cãi của dư luận. Đa số ý kiến thắc mắc về việc những chiếc đĩa bị chú chó liếm qua đã được vệ sinh sạch sẽ trước khi đựng bánh hay chưa. Trong một vlog khác, bà Tân đã tự tay làm món phô mai que "siêu to khổng lồ" sau đó mời các cháu trong xóm đến thưởng thức và đánh giá. Sau một ngày đăng tải, món ăn này nhận về hơn 600 ngàn lượt xem và hàng trăm bình luận trái chiều. Bởi trong toàn bộ các khâu chế biến, bà Tân đã dùng tay không để trộn bột, lăn bột, tạo hình cho thanh phô mai,… Bên dưới clip, ngoài những bình luận khen món ăn ngon, màu sắc bắt mắt thì cũng có không ít người nhắc nhở bà Tân nên đeo găng tay, khẩu trang vì đang trong mùa dịch. Hiện tại, dân tình vẫn bàn luận không ngớt về câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các video của bà Tân.

Mới đây, trong clip làm món bánh tiêu hình bàn tay, bà Tân Vlog không chỉ khiến người xem "hoảng hồn" về những chiếc bánh có hình thù kì dị mà còn tiếp tục mắc lại lỗi mất vệ sinh trong lúc chế biến đồ ăn. Thay vì làm những chiếc bánh tiêu phiên bản hình tròn quen thuộc thì bà Tân lại làm bánh tiêu hình bạch tuộc, hay còn gọi là bánh tiêu bàn tay. Trong quá trình làm bánh, dù đã đeo găng tay để giữ vệ sinh nhưng bà Tân lại dùng nguyên bàn tay đang đeo găng để kéo ghế ngồi, sau đó lập tức cho vào nhào bột. Điều này cũng khiến nhiều cư dân mạng đặt những dấu hỏi lớn về độ vệ sinh của những chiếc bánh. Trước đó, Youtuber này đã từng trổ tài nấu món trà bí đao giải nhiệt mùa hè với dung tích lên đến 60 lít. Nhiều "thánh soi" đã phát hiện ra bà Tân chưa rửa sạch bí, nấu nguyên vỏ không gọt. Sau khi thái xong, bà đổ hết vào nồi, những khúc bí được cắt ra vẫn còn dính nguyên phấn trắng. Chưa hết, nhìn bà Tân trộn hết nguyên liệu với nhau vào trong chiếc nồi to, nhiều người bày tỏ sự lo lắng không biết còn thứ gì bà chưa rửa nữa không. Sau khi nước bí đao được bà lọc sạch sẽ, đổ đá vào múc ra mời các cháu hàng xóm uống thử như mọi khi. Lần gây tranh cãi nhất có lẽ là vlog làm bánh được giới trẻ ưa chuộng thời gian qua với kích thước siêu to khổng lồ - oreo cheesecake hoa anh đào. Tuy nhiên, gần cuối clip, người xem phát hiện ra một chú chó đi ngang qua, liếm vào những chiếc đĩa được đặt ở dưới sân. Ít giây sau, có một bàn tay vẫy qua lại để chú chó rời đi chỗ khác. Những chiếc đĩa này sau đó được bà Tân dùng để đựng và chia bánh cho các cháu của mình. Chi tiết này trở thành chủ đề tranh cãi của dư luận. Đa số ý kiến thắc mắc về việc những chiếc đĩa bị chú chó liếm qua đã được vệ sinh sạch sẽ trước khi đựng bánh hay chưa. Trong một vlog khác, bà Tân đã tự tay làm món phô mai que "siêu to khổng lồ" sau đó mời các cháu trong xóm đến thưởng thức và đánh giá. Sau một ngày đăng tải, món ăn này nhận về hơn 600 ngàn lượt xem và hàng trăm bình luận trái chiều. Bởi trong toàn bộ các khâu chế biến, bà Tân đã dùng tay không để trộn bột, lăn bột, tạo hình cho thanh phô mai,… Bên dưới clip, ngoài những bình luận khen món ăn ngon, màu sắc bắt mắt thì cũng có không ít người nhắc nhở bà Tân nên đeo găng tay, khẩu trang vì đang trong mùa dịch. Hiện tại, dân tình vẫn bàn luận không ngớt về câu chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các video của bà Tân.