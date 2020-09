Nhận diện thương hiệu Vsmart kém hiệu quả khi tên sản phẩm... khó nhớ

Với chỉ khoảng 3 triệu trong tay liệu bạn có khả năng mua một chiếc smartphone màn hình tràn viền, cấu hình cao và dung lượng pin cực khủng? Những yêu cầu này hoàn toàn đáp ứng được ở chiếc điện thoại VSmart - thương hiệu smartphone Việt có khởi đầu vô cùng hoàn hảo và nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ngày 14/12/2018, Vsmart chính thức ra mắt người dùng Việt khi công bố 4 dòng sản phẩm điện thoại đầu tiên, gồm 2 sản phẩm thuộc dòng tầm thấp: VSmart Joy 1 & VSmart Joy 1+ và 2 sản phẩm thuộc dòng tầm trung: VSmart Active 1 & VSmart Active 1+ chạy hệ điều hành VOS 1.0. Đến nay, chưa đầy 2 năm, Vsmart đã đưa đến tay dân mê công nghệ trong nước đến 6 dòng smartphone với 13 sản phẩm. Tuy nhiên, dù là fan của thương hiệu điện thoại Việt, không ít người phải thừa nhận rằng tên các đời máy khá...khó nhớ khiến việc nhận diện thương hiệu của Vsmart có phần kém hiệu quả. Gần 1 năm sau khi những chiếc điện thoại đầu tiên đến tay người dùng, Vsmart tiếp tục nâng cấp và cho ra mắt chiếc Joy2+ sử dụng hệ điều hành Android 9.0, camera sau kép 13 MP. Tiếp nối thành công, tháng 2/2020 Vsmart Joy 3 được thiết kế và ra mắt thị trường. Vsmart Live là sản phẩm điện thoại thông minh thế hệ thứ 2 của Vsmart ra mắt vào tháng 7/2019. Smartphone sử dụng hệ điều hành VOS 2.0, phân khúc tầm trung, sở hữu 3 camera, chip Qualcomm Snapdragon 675, màn hình vô cực FHD+ AMOLED 6,2, pin 4.000 mAh. Vsmart Bee và Bee 3 là dòng smartphone rẻ nhất thương hiệu điện thoại Việt của Vingroup với sứ mệnh phổ cập smartphone đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người với thu nhập thấp. Cấu hình của Vsmart Bee không có gì nổi bật, tuy nhiên đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người lần đầu sử dụng smartphone. Star 4 bắt đầu được một hệ thống bán lẻ trong nước cho lên kệ từ ngày 5/7 với giá 2,19 triệu đồng cho bản 2 GB RAM. Trước đó, cặp đôi Star và Star 3 vơi màn hình ''giọt nước'' 5.7 inch từng làm mưa làm gió thị trường di động Việt Nam. Tiếp nối Vsmart Live 1 phát hành 11/8/2019, Vsmart Live 4 là smartphone đánh dấu bước tự chủ 100% từ thiết kế đến sản xuất của VinSmart. Sau 3 ngày mở bán, hơn 10.000 sản phẩm đã đến tay người dùng, biến Live 4 trở thành smartphone được quan tâm hàng đầu trong phân khúc 4-5 triệu đồng. Vsmart Live 4 sở hữu chipset Snapdragon 675 8 nhân với xung nhịp 2 GHz, cho khả năng vận hành mượt mà khi lướt web, sử dụng mạng xã hội, làm việc… Máy được trang bị màn hình 6,5 inch đục lỗ Full HD+ cho trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng cụm 4 camera hiện đại Tín hiệu tích cực của thị trường với Vsmart Live 4 cho thấy những sản phẩm tự chủ của thương hiệu Việt có thể cạnh tranh bằng chất lượng, cải tiến công nghệ và cam kết vì trải nghiệm người dùng thông qua chính sách hậu mãi. Chưa kể, Vsmart là sản phẩm có giá thành bình ổn trên thị trường nhưng vẫn mang lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Tuy nhiên một khi những sản phẩm mới ra mắt, smartphone từng gây sốt trước đó của Vsmart dường như không để lại nhiều tiếng vang hay bị lãng quên nhanh chóng. Liệu có thể đơn giản chỉ là do các đời máy của Vinsmart quá khó nhớ tên? Vào tháng 10 tới đây, Vsmart tiếp tục giới thiệu điện thoại mới - smartphone sở hữu camera selfie ẩn dưới màn hình đầu tiên của Việt Nam. Đây sẽ là một bước tiến mới cũng là sự đánh đổi rất lớn với Vsmart. Theo đại diện của Vsmart, chiếc Aris Pro 5G chứa đựng rất nhiều công nghệ ''make in Vietnam'' do chính VinSmart tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Chất lượng của camera cũng được thử nghiệm kỹ càng tại phòng thí nghiệm camera hiện đại nhất Đông Nam Á. Nhờ công nghệ của tương lai này, giờ đây màn hình của smartphone sẽ gọn gàng hơn nhiều. Trước đó, một vài trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone camera ẩn dưới màn hình mới của Vsmart cũng cho kết quả ảnh chụp selfie có chất lượng tốt, màu sắc chân thực, ảnh đẹp tự nhiên, ảnh chụp xóa phông ít lỗi. “Trên Tay” Aris Pro - Chính Thức Đến Tay Người Dùng Tháng 10 Tới Đây | Vsmart

Với chỉ khoảng 3 triệu trong tay liệu bạn có khả năng mua một chiếc smartphone màn hình tràn viền, cấu hình cao và dung lượng pin cực khủng? Những yêu cầu này hoàn toàn đáp ứng được ở chiếc điện thoại VSmart - thương hiệu smartphone Việt có khởi đầu vô cùng hoàn hảo và nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ngày 14/12/2018, Vsmart chính thức ra mắt người dùng Việt khi công bố 4 dòng sản phẩm điện thoại đầu tiên, gồm 2 sản phẩm thuộc dòng tầm thấp: VSmart Joy 1 & VSmart Joy 1+ và 2 sản phẩm thuộc dòng tầm trung: VSmart Active 1 & VSmart Active 1+ chạy hệ điều hành VOS 1.0. Đến nay, chưa đầy 2 năm, Vsmart đã đưa đến tay dân mê công nghệ trong nước đến 6 dòng smartphone với 13 sản phẩm. Tuy nhiên, dù là fan của thương hiệu điện thoại Việt, không ít người phải thừa nhận rằng tên các đời máy khá...khó nhớ khiến việc nhận diện thương hiệu của Vsmart có phần kém hiệu quả. Gần 1 năm sau khi những chiếc điện thoại đầu tiên đến tay người dùng, Vsmart tiếp tục nâng cấp và cho ra mắt chiếc Joy2+ sử dụng hệ điều hành Android 9.0, camera sau kép 13 MP. Tiếp nối thành công, tháng 2/2020 Vsmart Joy 3 được thiết kế và ra mắt thị trường. Vsmart Live là sản phẩm điện thoại thông minh thế hệ thứ 2 của Vsmart ra mắt vào tháng 7/2019. Smartphone sử dụng hệ điều hành VOS 2.0, phân khúc tầm trung, sở hữu 3 camera, chip Qualcomm Snapdragon 675, màn hình vô cực FHD+ AMOLED 6,2, pin 4.000 mAh. Vsmart Bee và Bee 3 là dòng smartphone rẻ nhất thương hiệu điện thoại Việt của Vingroup với sứ mệnh phổ cập smartphone đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người với thu nhập thấp. Cấu hình của Vsmart Bee không có gì nổi bật, tuy nhiên đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của những người lần đầu sử dụng smartphone. Star 4 bắt đầu được một hệ thống bán lẻ trong nước cho lên kệ từ ngày 5/7 với giá 2,19 triệu đồng cho bản 2 GB RAM. Trước đó, cặp đôi Star và Star 3 vơi màn hình ''giọt nước'' 5.7 inch từng làm mưa làm gió thị trường di động Việt Nam. Tiếp nối Vsmart Live 1 phát hành 11/8/2019, Vsmart Live 4 là smartphone đánh dấu bước tự chủ 100% từ thiết kế đến sản xuất của VinSmart. Sau 3 ngày mở bán, hơn 10.000 sản phẩm đã đến tay người dùng, biến Live 4 trở thành smartphone được quan tâm hàng đầu trong phân khúc 4-5 triệu đồng. Vsmart Live 4 sở hữu chipset Snapdragon 675 8 nhân với xung nhịp 2 GHz, cho khả năng vận hành mượt mà khi lướt web, sử dụng mạng xã hội, làm việc… Máy được trang bị màn hình 6,5 inch đục lỗ Full HD+ cho trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng cụm 4 camera hiện đại Tín hiệu tích cực của thị trường với Vsmart Live 4 cho thấy những sản phẩm tự chủ của thương hiệu Việt có thể cạnh tranh bằng chất lượng, cải tiến công nghệ và cam kết vì trải nghiệm người dùng thông qua chính sách hậu mãi. Chưa kể, Vsmart là sản phẩm có giá thành bình ổn trên thị trường nhưng vẫn mang lại hiệu quả tối ưu cho người sử dụng. Tuy nhiên một khi những sản phẩm mới ra mắt, smartphone từng gây sốt trước đó của Vsmart dường như không để lại nhiều tiếng vang hay bị lãng quên nhanh chóng. Liệu có thể đơn giản chỉ là do các đời máy của Vinsmart quá khó nhớ tên ? Vào tháng 10 tới đây, Vsmart tiếp tục giới thiệu điện thoại mới - smartphone sở hữu camera selfie ẩn dưới màn hình đầu tiên của Việt Nam. Đây sẽ là một bước tiến mới cũng là sự đánh đổi rất lớn với Vsmart. Theo đại diện của Vsmart, chiếc Aris Pro 5G chứa đựng rất nhiều công nghệ ''make in Vietnam'' do chính VinSmart tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất. Chất lượng của camera cũng được thử nghiệm kỹ càng tại phòng thí nghiệm camera hiện đại nhất Đông Nam Á. Nhờ công nghệ của tương lai này, giờ đây màn hình của smartphone sẽ gọn gàng hơn nhiều. Trước đó, một vài trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone camera ẩn dưới màn hình mới của Vsmart cũng cho kết quả ảnh chụp selfie có chất lượng tốt, màu sắc chân thực, ảnh đẹp tự nhiên, ảnh chụp xóa phông ít lỗi. “Trên Tay” Aris Pro - Chính Thức Đến Tay Người Dùng Tháng 10 Tới Đây | Vsmart