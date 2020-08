Lộ ảnh thực tế Vsmart Live 4: Cụm camera "siêu to khổng lồ"

Sau loạt ảnh render bị rò rỉ từ vài ngày trước, mới đây, một số người dùng Facebook đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh thực tế của Vsmart Live 4 màu đen lam ngọc cực đẹp, kèm theo thông số kỹ thuật của chiếc điện thoại này. Theo đó, có thể thấy Vsmart Live 4 sử dụng thiết kế màn hình đục lỗ, với ''nốt ruồi'' nằm ở góc phía trên bên trái chứa camera selfie. Màn hình 6.55 inch, độ phân giải Full HD+ (2340 x 1080 pixel) và là màn hình LCD thay vì AMOLED. Máy có viền màn hình được làm khá mỏng, không chỉ ở cạnh trên, hai cạnh bên mà còn cả phần ''cằm'' ở phía dưới. Mặt lưng màu xanh dương chất liệu nhựa, nhưng phủ thêm lớp nhám, thay đổi hiệu ứng ánh sáng khi đổi góc nhìn Điều đặc biệt nằm ở cụm camera siêu to khổng lồ của Vsmart Live 4. Hệ thống 4 camera xếp dọc được đặt trong mô-đun hình chữ nhật khá lớn, nằm ở góc phía trên bên trái của mặt lưng. Trong đó camera cảm biến chính 48MP có khẩu độ f/1.8, camera góc siêu rộng 8MP f/2.2, camera macro 2MP f/2.4 và cảm biến chiều sâu 5MP f/1.9 để chụp ảnh chân dung. Ngoài ra, nó cũng có camera 13MP f/2.0 ở mặt trước để chụp ảnh selfie và gọi video. Máy có cảm biến vân tay ở mặt lưng, thay vì tích hợp vào màn hình giống như thế hệ Live đầu tiên. Thiết kế camera trước đục lỗ giúp cho viền phía trên của máy mỏng hơn nếu so với phiên bản Live, dù rằng cạnh dưới vẫn còn hơi dày. Máy vẫn được giữ lại jack cắm tai nghe 3.5mm, đi kèm viên pin dung lượng 5000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh QC 3.0 với công suất tối đa 18W. Live 4 vẫn dùng Snapdragon 675 nhưng đây vẫn là một con SoC hiệu năng tốt trong tầm giá. Dòng Snapdragon 7xx sẽ được VinSmart sử dụng cho sản phẩm phân khúc cao hơn, trong đó có Aris 5G. Trước đó, cuối tháng 7/2020 những hình ảnh của mẫu điện thoại Vsmart đang ấp ủ từng bị rò rỉ bởi tài khoản TikTok @vsmart_vietnam. Dựa trên hình ảnh thực tế và hình ảnh rò rỉ 1 tháng trước, có thể thấy khá nhiều điểm tương đồng. Cách đây vài ngày, tối ngày 22/8 một số hình ảnh thực tế cùng thông tin về Vsmart Live 4 xuất hiện trong một poster quảng cáo xuất hiện trên mạng xã hội. Chiếc điện thoại này được cho là sản phẩm thay thế cho model Live được thương hiệu Việt tung ra từ 2019. Hiện tại, VinSmart vẫn chưa công bố giá bán chính thức của Vsmart Live 4. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin rò rỉ, điện thoại ''made in Vietnam'' mới sẽ được bán ra với giá 4.49 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM + 64GB bộ nhớ. Thiết bị đi kèm với 3 biến thể màu sắc cho người dùng lựa chọn, bao gồm Đen lam ngọc, Trắng tinh thạch và Xanh lục bảo. Vsmart Star 4 - Smartphone "Chiến" Game Chỉ 2 Triệu | Vsmart

