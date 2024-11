Loài động vật sở hữu thứ đắt hơn vàng, từng sống ở Việt Nam

Tê giác Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), loài động vật cực kỳ quý hiếm từng sống ở Việt Nam, nay chỉ còn tồn tại duy nhất tại Indonesia. Với giá trị của sừng tê giác thậm chí còn hơn cả vàng, loài động vật này trở thành mục tiêu của những kẻ săn trộm trên toàn cầu, khiến số lượng tê giác giảm sút nghiêm trọng. (Ảnh: WWF) Sừng tê giác được sử dụng trong y học phương Đông truyền thống và như một biểu tượng địa vị, thể hiện sự giàu có và thành công. Việc săn trộm tê giác để lấy sừng là một mối đe dọa lớn, đẩy số lượng các loài tê giác đến bờ tuyệt chủng. Trong số năm loài tê giác còn sinh tồn trên Trái đất, tê giác Sumatra là loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, với số lượng cá thể chưa đến 50 con trên toàn thế giới.(Ảnh: IFAW) Tê giác Sumatra là loài tê giác nhỏ nhất và duy nhất ở châu Á có hai sừng. Loài này nặng từ 600 kg đến 1 tấn, cao khoảng 1,5 mét và dài tới 3 mét. Chúng sống trong rừng nhiệt đới rậm rạp, cả vùng đất thấp và vùng cao, và có chế độ ăn đa dạng với hơn 100 loài thực vật khác nhau.(Ảnh: WWF) Trong tự nhiên, tê giác Sumatra sống thọ từ 35 đến 40 năm và thường sống đơn độc, đặc biệt là con đực. Phạm vi sinh sống của con đực lên tới 5.000 ha, trong khi của con cái là 1.000–1.500 ha.(Ảnh: International Rhino Foundation) Tê giác Sumatra từng sống rộng khắp từ chân đồi phía Đông dãy Himalaya đến miền nam Malaysia. Tuy nhiên, chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Ngày nay, tê giác Sumatra chỉ còn tồn tại duy nhất tại Indonesia, trên hòn đảo Sumatra.(Ảnh: Totally Vegan Buzz) Mối đe dọa chính đối với loài này bao gồm tác động của quần thể nhỏ, sự quấy nhiễu của con người và nạn săn trộm để lấy sừng. Mặc dù sừng tê giác có thể mọc lại tự nhiên, việc săn trộm vẫn diễn ra tàn bạo và quy mô lớn.(Ảnh: Save the Rhino International) Cuối năm 2018, một dự án hợp tác do Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia dẫn đầu cùng các tổ chức bảo vệ động vật quốc tế đã triển khai các biện pháp bảo tồn tê giác Sumatra. Khu bảo tồn tê giác Sumatra Way Kambas đã mở rộng và phát triển các trung tâm nhân giống nuôi nhốt mới tại Leuser và Kalimantan. Đến nay, năm con non đã được sinh ra và nuôi khỏe mạnh, mang lại hy vọng cho loài động vật này.(Ảnh: Rhinos.org) Nỗ lực quốc tế trong việc bảo vệ và nhân giống tê giác Sumatra đã mang lại những kết quả tích cực, nhưng vẫn cần nhiều biện pháp hơn nữa để đảm bảo sự tồn tại của loài động vật quý hiếm này. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

