Top 15 loài động vật bạch tạng trong tự nhiên gây ngỡ ngàng

1. Cá voi lưng gù bạch tạng. Migalo là cá voi lưng gù bạch tạng nổi tiếng nhất thế giới, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1991 ở Úc. Nó có màu trắng hoàn toàn, khác biệt so với các cá thể cùng loài. Ảnh: Pinterest. 2. Hươu bạch tạng. Hươu bạch tạng có lông trắng và mắt đỏ, rất nổi bật giữa các đồng loại. Loài hươu bạch tạng rất hiếm và thường bị săn bắt do dễ bị phát hiện. Ảnh: Pinterest. 3. Sư tử bạch tạng. Sư tử bạch tạng có bộ lông trắng ngà do đột biến gene. Loài này đã được tìm thấy trong tự nhiên, đặc biệt ở vùng Timbavati, Nam Phi. Ảnh: Pinterest. 4. Hổ bạch tạng. Hổ bạch tạng có lông trắng với các sọc đen hoặc xám. Chúng có mắt xanh và da mũi màu hồng, thường được nuôi giữ trong các vườn thú và bảo tồn. Ảnh: Pinterest./td> 5. Gorilla bạch tạng. Snowflake là con khỉ đột bạch tạng duy nhất được ghi nhận, sinh sống tại vườn thú Barcelona, Tây Ban Nha. Snowflake có bộ lông trắng và được coi là biểu tượng của vườn thú này. Ảnh: Pinterest./td> 6. Cá sấu bạch tạng. Cá sấu bạch tạng có lớp da trắng và mắt màu hồng hoặc xanh nhạt. Đây là những cá thể rất hiếm, và thường được tìm thấy trong các vườn thú hoặc khu bảo tồn, hiếm khi gặp trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest./td> 7. Công bạch tạng. Công bạch tạng có bộ lông trắng tinh khiết, với đuôi dài tuyệt đẹp. Khác với công bình thường có bộ lông rực rỡ như vũ công, công bạch tạng có vẻ ngoài thanh lịch, quý phái. Ảnh: Pinterest./td> 8. Kangaroo bạch tạng. Kangaroo bạch tạng có màu lông trắng, một hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên. Chúng thường dễ bị săn bắt hoặc trở thành mục tiêu của thú săn mồi do không thể ngụy trang. Ảnh: Pinterest./td> 9. Rùa bạch tạng. Rùa bạch tạng có vỏ và da màu trắng hoặc vàng nhạt, thường với mắt đỏ hoặc hồng. Hiện tượng này xảy ra ở nhiều loài rùa. Các cá thể rùa bạch tạng dễ bị tổn thương hơn so với đồng loại không bạch tạng. Ảnh: Pinterest. 10. Voi bạch tạng. Voi bạch tạng không phải là hoàn toàn trắng mà thường có màu hồng nhạt hoặc xám nhạt. Chúng được coi là linh vật thiêng liêng trong nhiều nền văn hóa, đặc biệt là ở Thái Lan. Ảnh: Pinterest./td> 11. Chim đại bàng bạch tạng. Đại bàng bạch tạng có bộ lông trắng toát, điều này làm cho chúng nổi bật và hiếm gặp. Hiện tượng này làm chúng dễ bị tổn thương hơn trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest./td> 12. Cá mập bạch tạng. Cá mập bạch tạng có da màu trắng hoặc xám nhạt, với mắt màu hồng hoặc xanh nhạt. Chúng cực kỳ hiếm gặp, và ít được ghi nhận trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest./td> 13. Nhím bạch tạng. Nhím bạch tạng có lông gai màu trắng và mắt đỏ, trông khác biệt hoàn toàn so với các cá thể nhím bình thường. Ảnh: Pinterest./td> 14. Hải cẩu bạch tạng. Hải cẩu bạch tạng có bộ lông trắng và mắt màu hồng, đặc biệt dễ thương và khác biệt. Chúng rất hiếm gặp trong tự nhiên. Ảnh: Pinterest./td> 15. Chim sẻ bạch tạng. Chim sẻ bạch tạng có lông trắng, mắt đỏ và dễ bị săn bắt bởi các loài săn mồi do sự thiếu ngụy trang. Dù hiếm gặp, chúng vẫn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: Pinterest.

