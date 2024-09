Lộ diện hố thiên thạch lớn nhất hệ Mặt Trời

Các nhà khoa học phát hiện một hố thiên thạch lớn nhất trong hệ Mặt Trời trên Ganymede, mặt trăng lớn của Sao Mộc, với đường kính lên tới 1.600 km. (Ảnh: NASA) Vụ va chạm này xảy ra khoảng 4 tỷ năm trước, là do một tiểu hành tinh có đường kính 300 km, lớn hơn 20 lần so với tiểu hành tinh đã gây ra sự tuyệt chủng của khủng long. Phát hiện này cung cấp thông tin quan trọng về sự tiến hóa của Ganymede và khả năng tồn tại đại dương ngầm. (Ảnh: The Brighter Side of News) Ganymede, vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Sao Mộc và cũng là vệ tinh lớn nhất trong Hệ Mặt Trời, đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học từ khi được phát hiện bởi Galileo Galilei vào năm 1610. Với đường kính khoảng 5,268 km, Ganymede thậm chí còn lớn hơn cả Sao Thủy. (Ảnh: Wikipedia) Ganymede có cấu trúc phức tạp với một lõi sắt nóng chảy, lớp vỏ băng và một đại dương nước mặn nằm sâu dưới bề mặt. (Ảnh: Vox) Bề mặt của Ganymede được chia thành hai loại địa hình chính: vùng tối màu với nhiều hố thiên thạch và vùng sáng màu với nhiều rặng núi và đường rãnh. Các nhà khoa học tin rằng những hoạt động địa chất này có thể do nhiệt ma sát từ lực hấp dẫn của Sao Mộc gây ra.(Ảnh: CNN) Ganymede là vệ tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có từ quyển, mặc dù rất yếu so với từ trường mạnh của Sao Mộc. Từ quyển này được tạo ra do các quá trình đối lưu trong lõi kim loại nóng chảy của nó. Ngoài ra, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hơi nước trong khí quyển của Ganymede, một dấu hiệu cho thấy có thể có sự sống dưới bề mặt.(Ảnh: Astronomy Trek) Vào ngày 7/6/2021, tàu vũ trụ Juno của NASA đã bay qua Ganymede, cung cấp những hình ảnh và dữ liệu quý giá về mặt trăng này. Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về cấu trúc, sự tiến hóa và khả năng sinh sống của Ganymede. Sứ mệnh JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) dự kiến sẽ khởi động vào năm 2022 và đến Ganymede vào năm 2029 để tiếp tục khám phá.(Ảnh: Business Insider) Ganymede không chỉ là một vệ tinh lớn mà còn là một phòng thí nghiệm tự nhiên để nghiên cứu về các thế giới băng giá và khả năng sinh sống trong Hệ Mặt Trời. Với những khám phá mới về khí quyển và đại dương nước mặn dưới bề mặt, Ganymede tiếp tục là một mục tiêu quan trọng trong hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại. (Ảnh: Discovery Channel) Mời quý độc giả xem thêm video: Điểm lại những lần Mặt Trời xuất hiện nhiều vết đen bí ẩn.

