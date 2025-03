Dùng AI phục dựng chân dung Gia Cát Lượng, cái kết "điếng người"

Gia Cát Lượng (181 - 234), một nhân vật quan trọng trong lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc, là một thừa tướng, chiến lược gia, một người tài năng trên nhiều lĩnh vực. Các tác phẩm văn học và điện ảnh thường mô tả ông với dáng vẻ lãng tử, tài năng và khí chất. Tuy nhiên, dưới bàn tay của AI, hình tượng Gia Cát Lượng trong bức hình chân dung lại trở nên khác biệt so với các phiên bản truyền thống. Phiên bản này trông "già cỗi và kém sắc" hơn, thậm chí còn nhầm lẫn mũ của ông thành tóc. AI đã không thể tạo ra một hình ảnh lý tưởng của Gia Cát Lượng như trong phim ảnh, nhiều người cho rằng hình vẽ này không phản ánh đúng vẻ đẹp và khí chất của nhân vật. Cần lưu ý rằng hình ảnh của Gia Cát Lượng trong lịch sử Trung Quốc rất ít thông tin về ngoại hình hoặc dung mạo của ông. Chỉ có một câu trong bộ chính sử "Tam quốc chí" của Trần Thọ mô tả Gia Cát Lượng có "khí chất anh bá, thân cao tám thước, dung mạo khôi vĩ khác hẳn người thường". Cơ sở về ngoại hình của ông là rất hạn chế. Vì vậy, so sánh giữa hình tượng của Gia Cát Lượng trong phim và phiên bản do AI vẽ là một cách thú vị để thấy sự khác biệt giữa hình ảnh tưởng tượng và hiện thực. Mời quý độc giả xem thêm video: Nóng: Trí tuệ nhân tạo có thể dự đoán tuổi thọ của một người.

