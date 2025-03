Ma mị bức tượng khổng lồ thời Ai Cập cổ “hát véo von” mỗi ngày

1. Được xây dựng để canh giữ lăng mộ Pharaoh Amenhotep III. Hai bức tượng khổng lồ này được dựng lên khoảng 3.400 năm trước để bảo vệ lối vào ngôi đền tưởng niệm của Pharaoh Amenhotep III, một trong những vị vua vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. 2. Mỗi bức tượng cao khoảng 18 mét. Hai tượng đá này được tạc từ các khối sa thạch khổng lồ, với chiều cao lên tới 18 mét và trọng lượng ước tính hơn 720 tấn mỗi bức. Ảnh: Pinterest. 3. Từng phát ra âm thanh bí ẩn vào mỗi buổi sáng. Vào thời La Mã cổ đại, một trong hai bức tượng đã phát ra âm thanh giống như tiếng hát vào mỗi buổi sáng, hiện tượng này được cho là do sự giãn nở nhiệt của đá sau khi hấp thụ sương đêm. Ảnh: Pinterest. 4. Người Hy Lạp và La Mã tin rằng chúng liên quan đến thần thoại. Các nhà du hành Hy Lạp và La Mã cổ đại tin rằng tiếng vọng từ tượng là giọng nói của Memnon, một chiến binh huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp, con trai của nữ thần Bình minh Eos. Ảnh: Pinterest. 5. Đã bị hư hại do động đất. Vào năm 27 TCN, một trận động đất mạnh đã làm nứt gãy một phần của bức tượng phía bắc, có thể là nguyên nhân dẫn đến âm thanh bí ẩn mà nó từng phát ra. Ảnh: Pinterest. 6. Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã cố gắng khôi phục tượng. Vào thế kỷ thứ 3 SCN, Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã ra lệnh trùng tu bức tượng bị hư hại. Sau đó hiện tượng âm thanh kỳ bí đã không còn xảy ra nữa. Ảnh: Pinterest. 7. Ngôi đền gốc gần như đã biến mất. Dù Colossi của Memnon vẫn đứng vững, hầu hết các phần còn lại của ngôi đền Amenhotep III đã bị sụp đổ theo thời gian do lũ lụt và khai thác đá. Ảnh: Pinterest. 8. Vẫn là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Ai Cập. Ngày nay, Colossi của Memnon là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn khám phá lịch sử Ai Cập cổ đại, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Được xây dựng để canh giữ lăng mộ Pharaoh Amenhotep III. Hai bức tượng khổng lồ này được dựng lên khoảng 3.400 năm trước để bảo vệ lối vào ngôi đền tưởng niệm của Pharaoh Amenhotep III, một trong những vị vua vĩ đại nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: Pinterest. 2. Mỗi bức tượng cao khoảng 18 mét. Hai tượng đá này được tạc từ các khối sa thạch khổng lồ, với chiều cao lên tới 18 mét và trọng lượng ước tính hơn 720 tấn mỗi bức. Ảnh: Pinterest. 3. Từng phát ra âm thanh bí ẩn vào mỗi buổi sáng. Vào thời La Mã cổ đại, một trong hai bức tượng đã phát ra âm thanh giống như tiếng hát vào mỗi buổi sáng, hiện tượng này được cho là do sự giãn nở nhiệt của đá sau khi hấp thụ sương đêm. Ảnh: Pinterest. 4. Người Hy Lạp và La Mã tin rằng chúng liên quan đến thần thoại. Các nhà du hành Hy Lạp và La Mã cổ đại tin rằng tiếng vọng từ tượng là giọng nói của Memnon, một chiến binh huyền thoại trong thần thoại Hy Lạp, con trai của nữ thần Bình minh Eos. Ảnh: Pinterest. 5. Đã bị hư hại do động đất. Vào năm 27 TCN, một trận động đất mạnh đã làm nứt gãy một phần của bức tượng phía bắc, có thể là nguyên nhân dẫn đến âm thanh bí ẩn mà nó từng phát ra. Ảnh: Pinterest. 6. Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã cố gắng khôi phục tượng. Vào thế kỷ thứ 3 SCN, Hoàng đế La Mã Septimius Severus đã ra lệnh trùng tu bức tượng bị hư hại. Sau đó hiện tượng âm thanh kỳ bí đã không còn xảy ra nữa. Ảnh: Pinterest. 7. Ngôi đền gốc gần như đã biến mất. Dù Colossi của Memnon vẫn đứng vững, hầu hết các phần còn lại của ngôi đền Amenhotep III đã bị sụp đổ theo thời gian do lũ lụt và khai thác đá. Ảnh: Pinterest. 8. Vẫn là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất Ai Cập. Ngày nay, Colossi của Memnon là một điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn khám phá lịch sử Ai Cập cổ đại, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.