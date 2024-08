Lộ diện hành tinh chứa sự sống hệt Trái đất giữa hệ Mặt Trời

Ban đầu, Sao Kim có tỷ lệ HDO/H2O tương tự Trái Đất, nhưng theo thời gian, bức xạ Mặt Trời đã làm tăng tỷ lệ này đáng kể, cho thấy nước trên Sao Kim đã bốc hơi và biến mất dần. Phát hiện này thách thức hiểu biết của chúng ta về lịch sử nước của Sao Kim và khả năng nơi này từng có thể sinh sống được trong quá khứ. Sao Kim, hay còn gọi là Kim Tinh, là hành tinh thứ hai tính từ Mặt Trời và là một trong những thiên thể sáng nhất trên bầu trời đêm, chỉ sau Mặt Trăng. Với vẻ ngoài rực rỡ và bí ẩn, Sao Kim đã thu hút sự chú ý của con người từ thời cổ đại. Sao Kim có kích thước gần tương đương với Trái Đất, với bán kính khoảng 6.051,8 km. Tuy nhiên, hành tinh này nổi tiếng với nhiệt độ bề mặt cực kỳ cao, lên tới 462°C, khiến nó trở thành hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời. Nguyên nhân chính là do bầu khí quyển dày đặc chứa chủ yếu là CO₂, tạo ra hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ. Sao Kim có quỹ đạo gần như tròn với bán trục lớn khoảng 108,2 triệu km từ Mặt Trời. Điều đặc biệt là Sao Kim quay ngược chiều với hầu hết các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời, với chu kỳ tự quay khoảng 243 ngày Trái Đất. Khí quyển của Sao Kim dày đặc và chứa khoảng 96,5% CO₂ và 3,5% N₂. Áp suất khí quyển trên bề mặt Sao Kim cao gấp 92 lần so với Trái Đất, tương đương với áp suất ở độ sâu 900 mét dưới nước biển trên Trái Đất. Điều này tạo ra một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, không thích hợp cho sự sống như chúng ta biết. Từ những năm 1960, con người đã bắt đầu gửi các tàu thăm dò tới Sao Kim. Các sứ mệnh như Venera của Liên Xô và Magellan của NASA đã cung cấp nhiều thông tin quý giá về cấu trúc và địa chất của hành tinh này. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu Sao Kim để hiểu rõ hơn về khí hậu và khả năng tồn tại của nước trong quá khứ. Sao Kim không chỉ là đối tượng nghiên cứu khoa học mà còn là nguồn cảm hứng trong văn hóa và nghệ thuật. Trong thần thoại La Mã, Sao Kim được đặt theo tên của nữ thần tình yêu và sắc đẹp, Venus. Hình ảnh của Sao Kim thường xuất hiện trong các tác phẩm văn học, hội họa và âm nhạc. Sao Kim là một hành tinh đầy bí ẩn và thách thức, với nhiều đặc điểm độc đáo và khác biệt so với Trái Đất. Việc nghiên cứu Sao Kim không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành tinh này mà còn cung cấp những thông tin quý giá về sự hình thành và tiến hóa của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời. Mời quý độc giả xem thêm video: Thực hư bằng chứng người ngoài hành tinh “đổ bộ” Trái Đất năm 1947.

