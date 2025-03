Nữ streamer đình đám PUBG Mobile lộ nhan sắc lạ... gây sốc cả cõi mạng

Xue MM, nữ streamer nổi tiếng của PUBG, từng được biết đến nhờ kỹ năng chơi game và ngoại hình xinh đẹp. (Ảnh: News.QQ) Cô đã giải nghệ để tập trung vào kinh doanh thú cưng nhưng gần đây thỉnh thoảng trở lại phát sóng.(Ảnh: News.QQ) Trong lần xuất hiện gần nhất, cô không trang điểm, không dùng bộ lọc, để lộ nhan sắc thay đổi khiến dân tình bất ngờ.(Ảnh: News.QQ) Làn da kém mịn màng, gương mặt tròn hơn, mũi nở to, diện mạo khác hẳn thời hoàng kim.(Ảnh: News.QQ) Cô cũng thay đổi phong cách, từ gợi cảm, cá tính sang đơn giản, có phần xuề xòa.(Ảnh: sina) Người hâm mộ sốc vì sự khác biệt lớn, thậm chí khó nhận ra cô là ai.(Ảnh: sina) Sau đó, Xue MM tiết lộ đang mang thai, khiến cơ thể thay đổi nhiều.(Ảnh: sina) Nhiều cư dân mạng từ chỉ trích đã quay sang cảm thông khi hiểu được lý do. (Ảnh: Sohu) Mời quý độc giả xem thêm video:Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.

Xue MM, nữ streamer nổi tiếng của PUBG, từng được biết đến nhờ kỹ năng chơi game và ngoại hình xinh đẹp. (Ảnh: News.QQ) Cô đã giải nghệ để tập trung vào kinh doanh thú cưng nhưng gần đây thỉnh thoảng trở lại phát sóng.(Ảnh: News.QQ) Trong lần xuất hiện gần nhất, cô không trang điểm, không dùng bộ lọc, để lộ nhan sắc thay đổi khiến dân tình bất ngờ.(Ảnh: News.QQ) Làn da kém mịn màng, gương mặt tròn hơn, mũi nở to, diện mạo khác hẳn thời hoàng kim.(Ảnh: News.QQ) Cô cũng thay đổi phong cách, từ gợi cảm, cá tính sang đơn giản, có phần xuề xòa.(Ảnh: sina) Người hâm mộ sốc vì sự khác biệt lớn, thậm chí khó nhận ra cô là ai.(Ảnh: sina) Sau đó, Xue MM tiết lộ đang mang thai, khiến cơ thể thay đổi nhiều.(Ảnh: sina) Nhiều cư dân mạng từ chỉ trích đã quay sang cảm thông khi hiểu được lý do. (Ảnh: Sohu) Mời quý độc giả xem thêm video: Gameplay ngộ nghĩnh của Wukong GO.