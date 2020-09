Linh dương con “chưa thấy mặt trời” do mẹ chết thảm giữa bầy sư tử

Tarryn Rae, 32 tuổi – hướng dẫn viên thực địa của Vườn quốc gia Pilanesberg, Nam Phi đã ghi lại được một cảnh tượng kinh hoàng trong thế giới hoang dã. Khoảnh khắc bầy sư tử khát máu săn linh dương đầu bò mang thai vô cùng khốc liệt khiến nhiều người ám ảnh. Đàn linh dương đầu bò tới hồ nước trong Vườn quốc gia Pilanesberg để uống nước nhưng không biết rằng một đàn sư tử hung dữ đang ngụy trang sau bụi cây phục kích để kiếm mồi cho bữa trưa của mình. Một trong những chú linh dương kém may mắn đã không thoát được móng vuốt của sư tử. Và không may hơn nữa khi đây là một con linh dương đang mang thai. Chờ con mồi tới gần, một con sư tử đã lao tới tấn công linh dương đầu bò mang thai. Linh dương dùng hết sức bình sinh chạy thoát. Thế nhưng do thân hình quá nặng nề và cái bụng quá to vì đang ở những ngày cuối của thai kỳ nên chú linh dương đã không thể chạy thoát. Con linh dương đáng thương lọt vào mắt xanh của cả bầy sư tử phía xa. Hai con sư tử khác nhanh chóng chạy tới tiếp sức và chú linh dương đầu bò này đã gục ngã không lâu sau đó vì bị tấn công quá dữ dội. Bầy sư tử thưởng thức thành quả một cách ngon lành trong những giây phút vật lộn gay cấn. Đáng sợ hơn, một trong số những con sư tử còn lôi xác chú linh dương đầu bò con ra khỏi bụng mẹ để ăn thịt. Kinh hoàng cảnh sư tử thịt luôn con non trong bụng linh dương đầu bò mẹ. Linh dương đầu bò có ngoại hình khá lạ và đáng sợ với cái đầu là đầu bò, sừng là sừng bò nhưng đuôi là đuôi ngựa (cuối đuôi là một chùm lông dài màu đen), dáng vẻ nặng nề. Trông to lớn là vậy nhưng thực chất linh dương đầu bò là một kẻ to xác nhút nhát và hiền lành, chỉ biết chuyên tâm ăn cỏ. Chúng sẽ trở thành những "gã hề" thực sự mỗi khi hoảng sợ. Chính vì thế, không quá lạ khi linh dương đầu bò thường bỏ mạng mỗi khi gặp kẻ săn mồi như sư tử hay cá sấu. Cảnh cả đàn sư tử tấn công một con linh dương, dù có cái sừng khủng và thân hình to lớn nhưng con vật này vẫn ''bất lực''. Chợ động vật hoang dã nằm gần Vườn quốc gia Tràm Chim | VTV24

