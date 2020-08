Không săn được mồi, sư tử xé xác đồng loại ngay trước mặt “bạn tình"

Những hình ảnh sư tử xé xác đồng loại được ghi lại ở Công viên quốc gia Tarangire, Tanzania đã cho thấy cuộc đi săn trong thế giới tự nhiên đáng sợ đến thế nào. Con sư tử đực đã quá mệt mỏi với cuộc đi săn của mình khi không thể tìm kiếm một miếng mồi ngon. Nó quyết định tìm đến đồng loại ở ngay gần đó. Đối tượng lọt vào "mắt xanh" của sư tử lần này là một con non trong đàn. Thông thường, sư tử đực chỉ giết đồng loại là những con non mới sinh để ép sư tử cái giao phối chứ chuyện ăn thịt đồng loại không thường xuyên xảy ra. Con sư tử lao vào con non trước sự chứng kiến của bầy sư tử cái bên cạnh. Đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức. Với con sư tử non xấu số, nó chỉ có thể trách ông trời khi gặp phải đồng loại đáng sợ như vậy. Con non cố gắng dùng hết sức bình sinh chống lại những đòn tấn công mạnh mẽ và dứt khoát của sư tử lớn. Sau một hồi vật lộn, cuộc đi săn nhanh chóng kết thúc với cái kết thảm khốc dường như ai cũng có thể đoán trước. Con sư tử đực khiến nhiều người kinh ngạc khi xé xác đồng loại để thưởng thức ngay sau trận chiến. Nó ngấu nghiến với bữa ăn của mình. Trong tự nhiên, những trường hợp sư tử tấn công và ăn thịt đồng loại không quá khó gặp. Không chỉ bắt nạt con non, chúng thậm chí còn tàn nhẫn đến mức "hội đồng" một con sư tử trưởng thành sau đó cùng nhau xé xác đồng loại để ăn thịt. Kinh hoàng sư tử trừng trị linh cẩu. Nguồn: Youtube

