Sư tử bị đâm “thập tử nhất sinh” khi lén tấn công trâu rừng

Những cuộc chiến sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã luôn đầy khốc liệt và cũng không kém bất ngờ. Luke Massey, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã đến từ Anh, may mắn có cơ hội chứng kiến và ghi lại cuộc săn trâu rừng đẫm máu của một con sư tử đực tại công viên quốc gia South Luangwa, Zambia. Phát hiện kẻ thù ngay trước mắt, sư tử lén lao vào trâu rừng từ phía sau mà không mảy may sợ hãi khi thấy cả đàn trâu lớn cố gắng che chắn cho đồng loại. Dường như sư tử không thể so được với con mồi ở vùng lầy lội này. Với vũ khí là cặp sừng "độc cô cầu bại", trâu rừng mạnh mẽ ra đòn chí tử húc thẳng vào người sư tử, chỉ cách vị trí tim vài centimet. "Lúc đầu, con sư tử đực trẻ tuổi rất may mắn khi không bị thương. Nó chồm lên sau lưng con trâu nhưng nhanh chóng bị những con trâu khác trong đàn bao vây. Một con trâu lao tới hất văng sư tử, sừng của nó suýt đâm trúng ngực đối phương", nhiếp ảnh gia Massey kể lại. Khi những tưởng cuộc chiến sẽ an bài với cái kết đau đớn cho kẻ đi săn thì mọi chuyện đảo chiều nhanh chóng. Đàn sư tử từ đâu lao tới giúp thế trận đảo chiều, từ kẻ chiếm ưu thế giờ trâu rừng bị áp đảo hoàn toàn và nhanh chóng bỏ mạng trước những kẻ đi săn hung dữ. Dù đã chiến đấu hết sức dũng cảm, những con trâu đực trong đàn cuối cùng cũng phải bất lực chứng kiến một đồng loại yếu ớt bị sư tử quật ngã. Massey tiết lộ về những bức ảnh: "Cảnh sư tử săn trâu rừng xuất hiện rất nhiều trên TV nhưng thực sự cảnh tượng này hiếm khi có thể thấy tận mắt trên đồng cỏ. Tôi đã dành hơn 4 tháng làm việc trong nhiều sự án khác nhau ở vùng đồng cỏ châu Phi nhưng đây là lần duy nhất tôi có cơ hội chứng kiến cuộc chiến giữa hai loài". Những cuộc đụng độ đẫm máu giữa trâu rừng châu Phi và sư tử đã được nhiều nhiếp ảnh gia theo dõi ghi lại. Trâu rừng châu Phi còn gọi là trâu Cape, là loài trâu lớn nhất thường thấy ở Nam Phi và Đông Phi, thường kiếm ăn thành đàn lớn trên các đồng cỏ. Với thân hình to khỏe và cặp sừng sắc nhọn, cứng cáp, chúng được coi là đối thủ cân sức cân tài với chúa tể rừng xanh sư tử. Đã không ít lần sư tử bị thương nặng hoặc thậm chí bỏ mạng vì những đòn tấn công cực mạnh mẽ của trâu rừng. Cảnh sư tử bị trâu rừng đâm đến "thập tử nhất sinh" khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Trận chiến giữa sư tử và trâu rừng châu Phi | National Geographic

