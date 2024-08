TSKH.Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc Lễ tôn vinh trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024: ...Trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế phát triển của KH&CN của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, quan điểm của Đảng ta về phát triển đất nước là “phải bằng và dựa vào KH&CN”, “phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Theo đó, nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà là hết sức to lớn.

“Hôm nay, đội ngũ trí thức KH&CN cả nước rất vinh dự và tự hào được đón Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ 5 do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Đây là sự quan tâm, nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân Đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các Đồng chí Lãnh đạo các cơ quan bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng bày tỏ.

TSKH.Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng rất vinh dự và tự hào được đón Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các Đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Lễ tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu lần thứ 5 do Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức. Đây là sự quan tâm, nguồn động viên vô cùng to lớn của Đảng và Nhà nước, của cá nhân Đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các Đồng chí Lãnh đạo các cơ quan bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà, với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam.

Hôm nay, cá nhân được tôn vinh trong buổi lễ trọng thể này chắc chắn sẽ là động lực to lớn để em cố gắng hơn nữa trong quá trình công tác sắp tới, cùng với Hội Thầy thuốc trẻ, Trung ương Hội LHTN, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đóng góp cho sự nghiệp khoa học, sự nghiệp y tế của tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước. Cho em được gửi lời biết ơn tới gia đình, Thầy cô, bạn bè, các đồng chí lãnh đạo, đồng nghiệp đang công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang. Em xin trân trọng cảm ơn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã quan tâm đến trí thức trẻ. Đây là niềm động viên khích lệ vô cùng to lớn để em tiếp tục cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân."

"Thật may mắn và tự hào cho em được công tác tại Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang với truyền thống 117 năm phát triển, nhiều kỹ thuật chuyên sâu về can thiệp mạch, phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp, hồi sức được phát triển mạnh mẽ. Bản thân em cũng được trưởng thành trong công việc hàng ngày, tích cực tham gia NCKH, phát triển kỹ thuật mới. Với 9 đề tài NCKH cấp cơ sở, 04 giải pháp sáng tạo kỹ thuật là những kỹ thuật mới được các Thầy… truyền dạy và giờ đây là những kỹ thuật được áp dụng thường quy tại Bệnh viện, qua đó tạo được niềm tin của người bệnh tỉnh nhà.

Trong số 135 trí thức tiêu biểu được vinh danh đợt này có:

- 51 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương để cử, 54 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 28 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử; 02 trí thức do Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam đề cử.

- 112 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên, 15 người có học vị thạc sĩ, 8 người có học vị cử nhân và tương đương.

- 03 Anh hùng Lao động.

- 14 nữ, 121 nam.