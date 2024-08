Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam: Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái AI bền vững

Ngày 23/8, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội đã khai mạc Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2024 với chủ đề "Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh". Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy.

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy chia sẻ sự vui mừng và vinh dự khi sự kiện đã được tổ chức lần thứ 7, đồng thời gửi lời chào mừng đến các đại biểu, doanh nghiệp và cộng đồng quan tâm công nghệ nói chung và công nghệ AI nói riêng.

Trí tuệ nhân tạo đang phát triển vượt bậc và cho thấy tiềm năng ứng dụng rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như giải quyết các thách thức xã hội. Chúng ta đã được chứng kiến những đột phá của mô hình ngôn ngữ lớn, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và các ứng dụng nổi bật dựa trên nền tảng này như ChatGPT.

Vì vậy, AI4VN 2024 được tổ chức với chủ đề "Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh - Unlock the power of Generative AI" với mục đích tạo cơ hội để trao đổi, thảo luận, cùng khám phá tiềm năng to lớn của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc tạo ra giá trị mới và thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và đồng thời nhận diện các thách thức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo sự kiện. Ảnh: Giang Huy.



Phát biểu chỉ đạo sự kiện, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thế giới và cuộc sống của nhân loại. Trí tuệ nhân tạo đang được thúc đẩy phát triển rất mạnh mẽ tại nhiều quốc gia với tiềm năng ứng dụng vào rất nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.