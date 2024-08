Sẽ xem xét tôn vinh trí thức KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài

Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN là hình thức thi đua yêu nước



Sáng ngày 23/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) đã họp thông tin đến các cơ quan báo chí, truyền thông về công tác tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2024.

Quang cảnh buổi cung cấp thông tin.



Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam cho biết, trải qua hơn 40 năm hoạt động với mục tiêu tập hợp đội ngũ trí thức khoa học, trong suốt hành trình xây dựng và phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam đã có nhiều tấm gương về sáng tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài, góp phần phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, được sự nhất trí của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ năm 2015 đến nay, Liên hiệp hội Việt Nam đã 4 lần tổ chức thành công Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu nhằm ghi nhận, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc, có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam.

Sự kiện sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo 93 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và nhiều tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

“Hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được xem như một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam nói riêng”.

Ông Phạm Hữu Duệ, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách hội, Liên hiệp hội Việt Nam cho biết: Qua 4 lần tổ chức trước đó, Liên hiệp hội Việt Nam đã tôn vinh 452 người và lần tôn vinh thứ 5 này sẽ tôn vinh 135 trí thức tiêu biểu. Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tổ chức trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam giới thiệu.

Theo đó, trong số 135 trí thức tiêu biểu được vinh danh năm 2024 có 51 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương đề cử, 54 trí thức do các hội ngành toàn quốc đề cử, 28 trí thức do Hội đồng Xét chọn đề cử, 2 trí thức do Cơ quan Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam đề cử.

Trong số đó, có 112 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ và tương đương trở lên, 15 người có có học vị thạc sỹ, 8 người có học vị cử nhân và tương đương.

Sẽ xem xét tôn vinh trí thức KH&CN ở nước ngoài

Tại buổi cung cấp thông tin, trả lời phóng viên liên quan tới tiêu chí xét chọn trí thức khoa học và công nghệ, ông Phạm Hữu Duệ cho biết, để triển khai nhiệm vụ này, Liên hiệp hội thực hiện theo quy chế ban hành 15/3/2022 với những quy định rất rõ ràng.

Phóng viên Thu Giang, Báo Điện tử Chính phủ đặt câu hỏi về việc có mở rộng xét chọn đối với trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong đó, có quy định, những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, các cơ quan trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành; được xã hội công nhận, đề cử và được hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam giới thiệu.

Ông Phạm Hữu Duệ trả lời phóng viên.

Về câu hỏi liên quan tới việc có xét tới đối tượng trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài hay không, ông Phạm Hữu Duệ cho hay, trong công tác vận động trí thức có nêu tới người Việt Nam ở nước ngoài,

Khẳng định trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài có mối quan hệ “máu thịt” và có vai trò quan trọng trong việc phát triển khoa học và công nghệ nước nhà, ông Duệ cho hay, có thể trong thời gian tới, sẽ xem xét sửa đổi quy chế, mở rộng đối tượng tôn vinh trí thức khoa học công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc là người nước ngoài.

“Để có thể trong đợt tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ những năm tiếp theo, các trí thức khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài, hoặc là người nước ngoài sẽ được tôn vinh”, ông Duệ cho hay.

Lễ tôn vinh trí thức Khoa học công nghệ tiêu biểu lần thứ 5 năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 28/8/2024 tại Hà Nội.