Kỳ lạ loài ếch Nam Mỹ có thể “nuốt chửng cả thế giới”

Trong thế giới của các loài động vật lưỡng cư, họ Ếch sừng Nam Mỹ (Ceratophryidae) gồm 12 loài ếch thú vị, đặc hữu của khu vực Nam Mỹ, được ghi nhận nhiều ở các quốc gia Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Ảnh: iNaturalist. Những con ếch này có thể dài đến 15 cm, cơ thể hình tròn, phần lưng phẳng và chân mạnh mẽ, màu sắc đa dạng. Một số loài có sừng nhọn nhô lên trên hai mắt, khiến chúng có tên gọi là "ếch sừng". Ảnh: Wikimedia Commons. Đặc biệt, ếch sừng Nam Mỹ có cái đầu rất lớn và miệng rộng, giúp chúng ăn được con mồi lớn gần bằng mình. Đặc điểm này khiến chúng còn được gọi là "ếch Pacman", theo tên nhân vật chính - có cái miệng rộng ngoác để nuốt chửng kẻ thù - trong trò chơi điện tử nổi tiếng Pacman. Ảnh: The New York Times. Thức ăn chủ yếu của ếch sừng Nam Mỹ là côn trùng, động vật thân mềm và các loài động vật nhỏ khác. Là loài săn mồi theo kiểu "chờ đợi", chúng giữ tư thế bất động và ngụy trang rất khéo để tấn công bất ngờ khi con mồi rơi vào đúng tầm. Ảnh: iNaturalist. Mùa sinh sản của ếch sừng Nam Mỹ thường diễn ra trong những tháng mưa nhiều. Các con cái đẻ trứng trong những vũng nước tạm hình thành sau trận mưa lớn. Nòng nọc có tốc độ phát triển nhanh, dù một số lượng lớn sẽ chết trước khi trở thành ếch. Ảnh: The Spruce Pets. Dù có vẻ ngoài hơi "đáng sợ", ếch sừng Nam Mỹ có tính cách khá hiền lành. Khi cảm thấy bị đe dọa, chúng có thể phát ra âm thanh rít rít và thậm chí cảnh báo đối thủ bằng cách mở miệng rộng để trưng ra bộ hàm mạnh mẽ của mình. Ảnh: Reptiles Life. Một điều độc đáo khác về ếch sừng Nam Mỹ là khả năng thích nghi với môi trường sống tuyệt vời của chúng. Những con ếch này có thể tồn tại trong các sinh cảnh đa dạng, từ rừng mưa nhiệt đới đến thảo nguyên khô cằn và cả môi trường nhân tạo. Ảnh: AZ Animals. Do có ngoại hình độc đáo và lại rất dễ nuôi, ngày nay ếch sừng Nam Mỹ đã trở thành vật cưng được nuôi phổ biến trên toàn thế giới. Chúng được bán ở các cửa hàng vật nuôi với tên gọi ếch Pacman, có giá dao động từ 15-35 USD mỗi con. Ảnh: Alsip Home & Nursery. Trong tự nhiên, ếch sừng Nam Mỹ không phải là loài đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy vậy, chúng vẫn phải đối mặt với những nguy cơ như mất môi trường sống do sự phát triển của con người, nạn bắt trộm để buôn bán trên thị trường vật nuôi và thay đổi khí hậu. Ảnh: Encyclopedia of Life. Việc bảo vệ các khu vực phân bố bản địa và tạo ra những chính sách bảo vệ đúng đắn là điều cần thiết để đảm bảo cho tương lai bền vững của những loài ếch độc đáo này. Ảnh: BBC Earth. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.

